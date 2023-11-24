Adile Naşit'in hayatı film oluyor

Ünlü yönetmen ve senarist Gani Müjde, usta oyuncu Adile Naşit’in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2023 - 12:51
Adile Naşit'in hayatı film oluyor
Abone Ol google-news

"Hababam Sınıfı", "Neşeli Günler", "Gülen Gözler", "Bizim Aile", "Aile Şerefi" gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Adile Naşit'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor. "Adile" adlı filmin senaryosunu Gani Müjde kaleme alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Naşit'in 25 ile 35 yaş aralığı beyazperdeye yansıtılacak. Film için 11 Aralık 1987 yılında 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncuya benzeyen ve oyunculuğu çok güçlü bir isim arandığı belirtildi.

Gani Müjde filmde, Naşit'in oğlu ve ailesiyle ilişkileri kadar ünlü dostlarıyla anılarına da yer verecek. Bu nedenle filmde Müjde Ar, Ayşen Gruda, Kartal Tibet, Perran Kutman, Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Halit Akçatepe, Haldun Dormen, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Yılmaz Gruda, Muhsin Ertuğrul, Erol Simavi, Muammer Karaca, Sadık Şendil ve Şevkiye May gibi isimlerin benzerlerine yer verilmesi planlanıyor. 

Film çekimlerinin ocak ayında başlaması bekleniyor.


Adile Naşit Gani Müjde

İlgili Haberler

'Neşeli Günler' filmine konu olan meşhur turşucu ortaya çıktı: Her şey Adile Naşit'in dükkanı görmesiyle başladı...

'Neşeli Günler' filmine konu olan meşhur turşucu ortaya çıktı: Her şey Adile Naşit'in dükkanı görmesiyle başladı...
Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı

Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı

En Çok Okunan Haberler