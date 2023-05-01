Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı

Bolu Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına yerleştirilen heykellerden biri olan Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:25
Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı
Abone Ol google-news

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına koyulan heykellerden biri olan Adile Naşit heykelinin çay tepsisinin çalındığını belirtti.

Tanju Özcan, Twitter'dan olaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekâlılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum! O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim!!!"


Adile Naşit HEYKEL bolu

İlgili Haberler

Galatasaray Lisesi'nde 150 yıllık heykel kayboldu!

Galatasaray Lisesi'nde 150 yıllık heykel kayboldu!
Dinazor heykeline saldıran çevre aktivistleri gözaltına alındı

Dinazor heykeline saldıran çevre aktivistleri gözaltına alındı
Dört kez saldırıya uğrayan 'Üç Kız' heykeli için yeni karar

Dört kez saldırıya uğrayan 'Üç Kız' heykeli için yeni karar

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler