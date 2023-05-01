Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı
Bolu Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına yerleştirilen heykellerden biri olan Adile Naşit heykelinin çay tepsisi çalındı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına koyulan heykellerden biri olan Adile Naşit heykelinin çay tepsisinin çalındığını belirtti.
Tanju Özcan, Twitter'dan olaya tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekâlılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum! O tepsi ya güzellikle gelecek ya da ben getirtmesini bilirim!!!"
Kanal Yolu Projemizde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki tepsi birisinin bir yerine batmış ki çalmış. Geri zekâlılar o çayları gerçek mi sandınız? Elimizde kamera görüntüleri var ve AKP binasında olduğundan şüphelenmiyor değilim! Uyarıyorum! O tepsi ya güzellikle gelecek ya… pic.twitter.com/DZiXknl5G9— Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) April 30, 2023
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