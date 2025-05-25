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ADOB Modern Dans Topluluğu'nun 'Ambivalans'ı dünya prömiyerini gerçekleştirdi

ADOB Modern Dans Topluluğu'nun 'Ambivalans'ı dünya prömiyerini gerçekleştirdi

25.05.2025 23:27:00
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AA
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ADOB Modern Dans Topluluğu'nun 'Ambivalans'ı dünya prömiyerini gerçekleştirdi

Ambivalans dünya prömiyeri Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından yapıldı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Modern Dans Topluluğu'nun sahneye koyduğu "Ambivalans" dünya prömiyerini yaptı.

İki perdeden oluşan temsilde, ilk olarak Deniz Alp'in koreografisini yaptığı "Çatı" adlı eser sahnelendi.

Fiziksel yapılarla soyut düşünce arasında kurulan ilişkiyi araştıran çalışmada, sahnede kullanılan büyük ölçekli nesneler dikkati çekti.

Gecenin ikinci perdesinde ise Alman koreograf Guido Markowitz'in imzasını taşıyan "Kuğu" izleyiciyle buluştu.

Tchaikovsky'nin klasik müzikleriyle, Fabian Schulz'un çağdaş bestelerini bir araya getiren eserde, klasik estetik ve modern anlatım bir arada sunuldu.

Eserin sorumluluğunu Bürge Kayacan'ın üstlendiği gece izleyicilerden büyük ilgi gördü.

İlgili Konular: #modern dans #Ankara Devlet Opera ve Balesi #Devlet Opera ve Balesi

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