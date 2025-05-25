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Samsun Devlet Opera ve Balesi 'La Traviata' operasını sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'La Traviata' operasını sahneledi

25.05.2025 21:47:00
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AA
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Samsun Devlet Opera ve Balesi 'La Traviata' operasını sahneledi

"La Traviata" operası Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından kapalı gişe sahnelendi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "La Traviata" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenilerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait eser, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın yaptığı iki perdelik eserin başkemancısı Didem Tepe olurken, orkestra şefleri Patrick David Murray ve Kıvanç Tepe yönetimindeki SAMDOB orkestrası ile koro şefi Paola Villa yönetimindeki SAMDOB korosu solistlere eşlik etti.

Eserin dekor tasarımını Hakkı Kandır, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, koreografisini Zeynep Bengier, video projeksiyonunu ise Ahmet Şeren yaptı.

Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını ele alıyor.

Kapalı gişe sahnelenen opera, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

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