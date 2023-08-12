ADRA’FEST 13 Ağustos'ta başlayacak!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 13:27

Güncelleme: 12.08.2023 - 13:27

Altı bin yıllık geçmişe sahip Ören Tepe ve üzerinde yaşayan dokuda varlığını hissettiren Adramytteion Antik Kenti ve Körfez değerleri, ilk kez düzenlenen ADRA’FEST ile sesini duyuracak

ADRA’FEST, CİHAT AŞKIN’IN SANAT YÖNETMENLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Adramytteion Festival Akademi-ADRA’FEST, 13-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında Burhaniye-Ören’de, keman sanatçısı Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde gerçekleştirilecek.

Ören-Adramytteion Antik Kenti Kültür Turizm ve Doğa Derneği yürütücülüğünde, 13-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında ilk defa gerçekleştirilecek olan Adramytteion Festival Akademi-ADRA’FEST için hazırlıklar sürüyor. Festival; Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Adramytteion Araştırmaları, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) ile çok sayıda paydaş tarafından destekleniyor.

GENÇ YETENEKLER İÇİN ORKESTRA KAMPI

Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz’un düzenleme kurul başkanlığında gerçekleşecek festivalde, Türkiye’nin ve Dünya’nın çeşitli yerlerinden gelen genç sanatçılar, uluslararası kimliğiyle bilinen müzisyenlerle bir hafta boyunca orkestra, oda müziği ve şeflik ustalık sınıflarında çalışabilecekleri orkestra kampına katılacak. Balıkesir Üniversitesi BUBYO Uygulama Oteli’ndeki orkestra kampında keman sınıfı Cihat Aşkın, Ksenia Milas, Muhammed Yıldırır, Oleksandr Semchuk; viyola sınıfı Ulaş Başkaya, Ulrich Mertin; viyolonsel sınıfı Meehae Ryo; şeflik sınıfı ise Rengim Gökmen tarafından yürütülecek. Çeşitli konserlerde Oğuzhan Kavruk da orkestranın yönetiminden sorumlu olacak.

ADRA’FEST PANELİ

12 yıldır hem antik kent hem de çevre sahasında arkeolojik çalışmaları sürdüren Adramytteion Araştırmaları Heyeti’nin başkanı Dr. Hüseyin Murat Özgen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan “Bilim Toplum Bürokrasi Üçleminde Kültürel Miras Farkındalığı, Sürdürülebilirlik ve Koruma” başlıklı panelin konukları, ülkemiz arkeolojisini değerli çalışmalarıyla uluslararası camiada temsil eden, çok değerli bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, İTÜ Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan, Adramytteion Araştırmaları heyet üyesi ve MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rıfat Akbulut ve yine heyet üyesi, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Adramytteion Araştırmaları heyet üyesi Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz olacak. Panele Turizm ve Destinasyon Geliştirme Derneği-TDGD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Asım Saldamlı da konuşmacı olarak katılacak.

ADRA'FEST PROGRAMI

13 Ağustos Pazar, 20.00

Oda Müziği Konseri, Cihat Aşkın (keman)

14 Ağustos Pazartesi, 19:30

Oda Müziği Konseri

15 Ağustos Salı, 20.00

Orkestra Konseri, Oğuzhan Kavruk (şef), Ksenia Milas (keman), Oleksandr Semchuk (keman), Meehae Ryo (viyolonsel, Cihat Aşkın (keman), Aida Pulake Altınbüken (keman)

16 Ağustos Çarşamba, 20.00

Orkestra Konseri, Cihat Aşkın (şef), Ulrich Mertin (viyola)

17 Ağustos Perşembe, 16.00

Panel, “Bilim Toplum Bürokrasi Üçleminde Kültürel Miras Farkındalığı, Sürdürülebilirlik ve Koruma”

17 Ağustos Perşembe, 19.30

Oda Müziği Konseri, Ulaş Başkaya (viyola)

18 Ağustos Cuma, 20.00

Orkestra Konseri, Cihat Aşkın (şef), Muhammed Yıldırır (keman)

19 Ağustos Cumartesi, 20.00

Orkestra Konseri, Rengim Gökmen (şef), Cihat Aşkın (keman)