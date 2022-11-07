Ağaç parçalarını tuvale dönüştüren semazen, 9'uncu sergiye hazırlanıyor

07 Kasım 2022 Pazartesi, 16:12

Mevleviliğe olan ilgisi sayesinde sema ile tanışan ve 1960 yılında semazen olan Hasan Muçay, İzmir Semazen Grubu'nda öğrencileriyle çalışmalarına devam ederken çocukluk tutkusu olan resim sanatını da sürdürüyor.

Buca ilçesindeki atölyesinde özel olarak hazırladığı ağaç parçaları üzerine resimler yapan Muçay, 9'uncu sergisi için hazırlık yapıyor. Muçay, 13 yaşından bu yana hobi olarak resim yaptığını, hiç ara vermediğini, resim sanatının kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Ağaç parçaları ve kütüklerle yaklaşık 2 yıldır çalıştığını, 200 civarında resim yaptığını anlatan Muçay, şöyle konuştu:

"Yaptığım bu eserler genelde iş yerlerinde, evlerde, mutfaklarda aksesuar olarak kullanılıyor. Ben bu işe başlarken dedim ki 'yakmayalım yaşatalım', sergimizi de nasipse bu temayla açmak istiyorum. Her kesilen ağaç beni üzüyor, ormanlar yandıkça bizim de içimiz yanıyor. Ben de buradan yola çıkarak resim yapmayı istedim ve bugün yaklaşık 200'e yakın elimde resim var. Bu anlayışı herkese ulaştırmak istiyorum."

Hasan Muçay, kütük üzerine resim yapmanın normalinden çok daha zahmetli olduğunu, önce tuvali hazırlamak için çalıştığını ifade ederek, "Farklı kentlerde 8 sergi açtım. Bu dokuzuncusu ve tamamen ağaç kütükleriyle olacak. Yakında İzmir Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde her biri çok özel olan 200 eserle sergiyi açacağız" diye konuştu.