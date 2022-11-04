Sivas'ta "hamam kültürü" temalı serginin açılışı yapıldı

04 Kasım 2022 Cuma, 15:59

Küratörlüğünü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yükseklisans tez öğrencisi Caner Kemahlıoğlu'nun yaptığı "The Hammam" isimli geleneksel ve çağdaş sanat sergisi, Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kemahlıoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle açılan sergide, başta Sivas, Ankara, Adana, Edirne ve Tunceli olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde güzel sanatlar alanında uzmanlaşmış akademisyenler ve öğrencilerden oluşan 30 sanatçının eserlerinin yer aldığını söyledi.

Sergideki eserlerin yaklaşık 5 ayda titizlikle hazırlandığını belirten Kemahlıoğlu, "Sergide bulunan eserler, resim, baskı, heykel, moda ve dijital alanda farklı tarzlarda ortaya konuluyor. Yağlıboya, akrilik boya, taş üzerine boyama, seramik üzerine boya, sigrafitto, ekolojik ve dijital baskı gibi sanatın birçok disiplin alanına da ayrıca yer veriyor" dedi.

Kemahlıoğlu, eserler hazırlanırken sanatçıların farklı disiplinler ve teknikler kullandığını dile getirerek, "Sergimizde 30 sanatçının 30 eseri bulunuyor. Sergimize, farklı kültürlerden ve şehirlerden sanatçılarımız katkı verdi. Çünkü hamam, Türk kültürünün olmazsa olmaz kavramlarından biri. Biz de ilk olarak Sivas hamamlarından yola çıktık, ardından diğer Türk hamamları ve daha sonra dünya hamamlarına açılarak sanata farklı bir kapı araladık" diye konuştu.

Sergiye Ankara'dan katkıda bulunan sanat direktörü Bilge Özcan da hamamın yüzyıllardır devam eden Anadolu kültürü olduğuna dikkati çekerek, "Biz sanatçılar olarak önce kendi kültürümüzü tanımalıyız, kendimizden yola çıkmalıyız. Bu konularda farkındalık oluşturup sonrasında dünyadaki tüm gelişmeleri takip ediyor olmamız lazım. Aslında kendi değerlerimize sahip çıktıktan sonra diğer alanlarda da başarıyı yakalayabileceğimize inanıyorum. Bu sebeple ben özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızın sergiyi gezmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi, 6 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.