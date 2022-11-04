"Işığı Araken" sergisi Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde açıldı
Kuzey Makedonya Kültür Merkezi tarafından düzenlenen karma sergi "In Search of Light" (Işığı Araken), Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuldu.
Kuzey Makedonyalı Tasim Kadriya, Muhamedali Alili, Armend Ademi ve Ardian Kadriu'nun eserlerinde oluşan sergi 1 hafta boyunca merkezde ziyaret edilebilecek.
Sergiye ilişkin açıklamada bulunan merkezin yöneticisi Ramadan Ramadani, 3 yıldır Türkiye'de faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında kültürel ilişkileri kuvvetlendirmek için etkinlikler yapmaya devam ediyoruz" dedi.
Ramadani, Kuzey Makedonyalı önemli ressamları İstanbul'da ağırlamaktan gurur duyduklarına değinerek, 1 hafta boyunca merkezin galerisinde sergileneceğini aktardı.
Sanatçılardan ressam Muhamedali Alili de serginin başlığını pandemide kapanan tüm dünyaya bir umut olması niyetiyle belirlediklerini ifade ederek, "Pandemiden sonra İstanbul'dan dünyaya açılmış olmak bizim için çok değerli çünkü İstanbul bizim için bir mucizeler şehri" diye konuştu.
Bir diğer sanatçı Tasim Kadriya ise ilk kez İstanbul'a geldiğinden bahsederek, "Zor bir yolculuk oldu bizim için ama kardeşlerimiz olarak gördüğümüz Türk kamuoyuna resimlerimizi tanıtmak bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.
Dört sanatçının 20 eserinden oluşan karma sergi Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilir.
Video Haberler
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
- 20. yıldönümünde Türkiye adeta dökülüyor
- Erdoğan hangi 3 isme karşı kaybedecek?
- TÜİK ve ENAG verileri ne söylüyor?
- Boğaziçi Film Festivali’nde neler yaşandı?
- Hırsız çaldığı paranın 50 bin TL’sini geri getirdi
- Finans Analisti İslam Memiş tarih verdi
- Türkiye’nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü açıldı
- Türk denizaltısının Boğaz'dan geçiş görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 26 yaşındaki oyuncu Erica Hoy trafik kazasında yaşamını yitirdi
- AKP milletvekiliyle cinayeti konuştum
- Erdoğan, ‘türban serbestisi’ getiren değişiklik için yeniden halkoylamasını işaret etti
- Son Dakika: İzmir'de 4,9 büyüklüğünde deprem! Balıkesir, Manisa, Aydın ve Denizli'de de hissedildi
- Son Dakika: TÜİK’in ENAG’a açtığı dava sonuçlandı
- CHP'nin acı kaybı: Eski milletvekili Süleyman Genç yaşamını yitirdi
- CHP'den istifa söylentilerinin ardından 'Deniz Baykal'ın evinde toplantı' iddiası
- Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı
- Eşlerine uyuşturucu verdiler, arkadaşlarına tecavüz ettirdiler
- AKP-HDP anayasa değişikliği için bir araya geldi! Görüşme sonrası açıklama yapıldı: Bugün sohbet ettik, ilgili kurullarımızla karar alacağız