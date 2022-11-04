"Işığı Araken" sergisi Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde açıldı

04 Kasım 2022 Cuma, 14:38

Kuzey Makedonyalı Tasim Kadriya, Muhamedali Alili, Armend Ademi ve Ardian Kadriu'nun eserlerinde oluşan sergi 1 hafta boyunca merkezde ziyaret edilebilecek.

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan merkezin yöneticisi Ramadan Ramadani, 3 yıldır Türkiye'de faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında kültürel ilişkileri kuvvetlendirmek için etkinlikler yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Ramadani, Kuzey Makedonyalı önemli ressamları İstanbul'da ağırlamaktan gurur duyduklarına değinerek, 1 hafta boyunca merkezin galerisinde sergileneceğini aktardı.

Sanatçılardan ressam Muhamedali Alili de serginin başlığını pandemide kapanan tüm dünyaya bir umut olması niyetiyle belirlediklerini ifade ederek, "Pandemiden sonra İstanbul'dan dünyaya açılmış olmak bizim için çok değerli çünkü İstanbul bizim için bir mucizeler şehri" diye konuştu.

Bir diğer sanatçı Tasim Kadriya ise ilk kez İstanbul'a geldiğinden bahsederek, "Zor bir yolculuk oldu bizim için ama kardeşlerimiz olarak gördüğümüz Türk kamuoyuna resimlerimizi tanıtmak bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

Dört sanatçının 20 eserinden oluşan karma sergi Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilir.