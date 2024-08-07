Ajda Pekkan'dan 'protokol' tepkisi: Oturun, şarkım bitmeden kimse kalkamaz
Ajda Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde protokol oturan dinleyicilerine "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" diyerek tepki gösterdi.
Türk Pop Müziği 'Diva'sı Ajda Pekkan, hazırlığı aylardır süren Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu.
Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilerine tepki gösterdi.
Ajda Pekkan, sahneye en yakın noktada yaşanan bu durum üzerine performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı.
Pekkan, "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra çekip gitsem siz ne dersiniz? Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" ifadelerini kullandı.
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