Ajda Pekkan'dan sokak hayvanlarını 'uyutma' gündemine sert tepki: 'Bizi de uyutsunlar o zaman'
Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan, Antalya'da verdiği konserde sokak hayvanlarıyla ilgili yasaya tepkisini dile getirdi. "Onlar masum" diyerek yasa hakkında düşüncelerini paylaşan Pekkan, sahne performansı kadar sözleriyle de dikkat çekti.
Enerjik sahne şovu ve danslarıyla büyük beğeni toplayan Ajda Pekkan, hayranlarıyla buluştuğu Antalya konserinde sokak hayvanları hakkında çıkması konuşulan yasaya da değindi.
"ONLAR KİMSEYE ZARAR VERMEZ"
Temiz Magazin'in haberine göre; Ajda Pekkan, "Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, eğer birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar; su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. Kimseye zarar vermezler. Tabii ki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insanlar oluyor, yanlış yapanlar da oluyor, hayvanlar da bunu anlıyor" dedi.
"ONLAR MASUM"
Pekkan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Öyle bir hale geldim ki biraz radikal bir tipim. Sahnedeki performansıma bakmayın. Bizi de uyutsunlar o zaman" diyerek sözlerini bitirdi.
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