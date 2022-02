Akademi Ödülleri’nde adaylar açıklandı

11 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Jane Campion imzalı “The Power of the Dog” 12 adaylıkla yılın en çok adaylık alan yapımı oldu malum. Burada belki de en çarpıcı istatistik filmin yönetmeni Jane Campion’un En İyi Yönetmen ödülü için ikinci kez aday gösterilen tek kadın sinemacı unvanını almasıydı. Bu elbette Oscar ödüllerini dağıtan Akademi’nin tarihsel karnesinin kötülüğü kadar Hollywood’da kadın sinemacılara açılan alanın darlığına işaret ediyor. Düşünün ki Campion kazanırsa bu ödülü tarihte kazanan üçüncü kadın olacak ve saçma bir şekilde birileri iki yıl üst üste kadın yönetmenlerin bu ödülü aldığını anlatacak. Yüzsüzlük mü demiştiniz?

"THE GREEN KNİGHT" NEDEN YOK?

En İyi Film dalında Netflix yapımı “The Power of the Dog”un yanı sıra “Licorice Pizza” ve “Drive My Car” gönlümüze daha yakın filmler olsa da kimilerine göre “Belfast” ya da “Don’t Look Up” da (hiç katılmasam da) şansı fena sayılmayacak yapımlar. 10 filmlik listede “Nightmare Alley” (“Kâbus Sokağı”) gibi herkesi şaşırtan bir film de yer alırken yılın en güçlü yapımlarından biri olduğu konusunda şüphe olmayan “The Green Knight”ın olmaması, hatta hiçbir kategoride yer almaması gerçekten abes.

Spencer

Erkek oyuncu adaylıklarında hepsi çok güçlü görünen beş isim arasından Benedict Cumberbatch ve Will Smith öne çıkarken, kadın oyuncu dalında herkesin favorisi farklı. Olivia Colman ya da Nicole Kidman ikinci Oscar’ını alır diyen de var, Akademi, Prenses Diana’yı oynayan Kristen Stewart’ı boş geçmez diyen de... Bu arada kimileri de Lady Gaga’nın “House of Gucci” ile aday olmamasına bir hayli tepkili ama doğrusu ben fazla karikatürize bulduğum performanstan hiç memnun değildim, çok şaşırmadım, “Licorice Pizza”dan Alana Haim’in aday gösterilmemesine bir hayli bozuldum. Yardımcı oyuncu dallarında da yine “The Power of the Dog” bir kadın, iki erkek adayla ağırlığını koymuş görünüyor. Kirsten Dunst ilk adaylığıyla ödülü alır mı dersiniz?

Bu ve benzeri soruların yanıtını 27 Mart Pazar gecesi sabaha karşı alacağız, uyku düzeninizi şimdiden ayarlamanızda fayda var.

Fotoğraf: The Power of the Dog