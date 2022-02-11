Akademi Ödülleri’nde adaylar açıklandı
Yılın o şaşaalı dönemi geldi yine ve sinema dünyası Oscar ödüllerini konuşmaya başladı. Kimler hangi ödülü alır tartışması çoktan başladı elbette ve biz de kısa bir analizle dikkatimizi çekenleri sıralayalım dedik.
Jane Campion imzalı “The Power of the Dog” 12 adaylıkla yılın en çok adaylık alan yapımı oldu malum. Burada belki de en çarpıcı istatistik filmin yönetmeni Jane Campion’un En İyi Yönetmen ödülü için ikinci kez aday gösterilen tek kadın sinemacı unvanını almasıydı. Bu elbette Oscar ödüllerini dağıtan Akademi’nin tarihsel karnesinin kötülüğü kadar Hollywood’da kadın sinemacılara açılan alanın darlığına işaret ediyor. Düşünün ki Campion kazanırsa bu ödülü tarihte kazanan üçüncü kadın olacak ve saçma bir şekilde birileri iki yıl üst üste kadın yönetmenlerin bu ödülü aldığını anlatacak. Yüzsüzlük mü demiştiniz?
"THE GREEN KNİGHT" NEDEN YOK?
En İyi Film dalında Netflix yapımı “The Power of the Dog”un yanı sıra “Licorice Pizza” ve “Drive My Car” gönlümüze daha yakın filmler olsa da kimilerine göre “Belfast” ya da “Don’t Look Up” da (hiç katılmasam da) şansı fena sayılmayacak yapımlar. 10 filmlik listede “Nightmare Alley” (“Kâbus Sokağı”) gibi herkesi şaşırtan bir film de yer alırken yılın en güçlü yapımlarından biri olduğu konusunda şüphe olmayan “The Green Knight”ın olmaması, hatta hiçbir kategoride yer almaması gerçekten abes.
Spencer
Erkek oyuncu adaylıklarında hepsi çok güçlü görünen beş isim arasından Benedict Cumberbatch ve Will Smith öne çıkarken, kadın oyuncu dalında herkesin favorisi farklı. Olivia Colman ya da Nicole Kidman ikinci Oscar’ını alır diyen de var, Akademi, Prenses Diana’yı oynayan Kristen Stewart’ı boş geçmez diyen de... Bu arada kimileri de Lady Gaga’nın “House of Gucci” ile aday olmamasına bir hayli tepkili ama doğrusu ben fazla karikatürize bulduğum performanstan hiç memnun değildim, çok şaşırmadım, “Licorice Pizza”dan Alana Haim’in aday gösterilmemesine bir hayli bozuldum. Yardımcı oyuncu dallarında da yine “The Power of the Dog” bir kadın, iki erkek adayla ağırlığını koymuş görünüyor. Kirsten Dunst ilk adaylığıyla ödülü alır mı dersiniz?
Bu ve benzeri soruların yanıtını 27 Mart Pazar gecesi sabaha karşı alacağız, uyku düzeninizi şimdiden ayarlamanızda fayda var.
Fotoğraf: The Power of the Dog
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- Güzelin dahası, çirkinin pahası!
- Alışmayın... Şaşırın... Direnin... Protesto edin!
- Türk olmak nerede zor değil ki?
- Değer bilmek
- Menderes'te 94 engellinin yüzü güldü
- Efeler'de yerel üretim seferberliği
- Soyer: Buca Metrosu’yla umut ışığı yakacağız
- 'Atilla İlhan'ın adı Bornova'da yaşatılsın'
- Çay 2 lira, fatura 2 bin lira
- İzmir AKM, polis merkezi olmayacak