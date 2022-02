Oscar'lı yönetmen Bong Joon-Ho, 2021 yılında en sevdiği filmleri açıkladı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 17:43

Ünlü yönetmen Bong Joon-Ho, FILO adlı film dergisi ile gerçekleştirdiği röportajda 2021 yılının en sevdiği 8 filmini açıkladı. Son yılların öne çıkan ve sıradaki projeleri büyük bir merakla beklenen yönetmenlerinden olan Bong Joon-Ho'nun listesinde, ödül sezonunun çokça konuşulan ve Oscar adaylıklarına kesin gözüyle bakılan filmlerin yanı sıra çok fazla duyulmamış filmler de yer aldı.

Beyazperde'de yer alan habere göre; listenin ilk sırasında Netflix'te yayınlanan Adam McKay filmi Don't Look Up yer alıyor. Karışık yorumlar alan kara komedi Don't Look Up'ı, 2021'in en iyi filmlerinden biri olarak değerlendirilen, pek çok ödül kazanan ve Oscar yarışında öne çıkan Drive My Car takip ediyor.

Japon yönetmen Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği film Cannes Film Festivali'nden En İyi Senaryo ödülü ile ayrılmış ve En İyi Yabancı Film kategorisinde altın küre almıştı.

Yine Oscar yarışında En İyi Uluslararası Film kategorisinin öne çıkan filmlerinden biri olan, animasyon film Flee de kendisine Bong Joon-Ho'nun listesinde yer buluyor. Flee, henüz çocukken Afganistan'dan kaçığ Danimarka'ya mülteci olarak sığınan Amin'in hikayesini anlatıyor. Listedeki diğer animasyon film The Mitchells vs. the Machines (Ailem Robotlara Karşı) ise bir Netflix yapımı ve ayakalanan teknolojiyle mücadeleye girişen bir ailenin maceralarını anlatan eğlenceli bir film.

Güney Kore yapımı belgesel filmi Sewing Sisters, Altın Ayı ödüllü Fransız filmi Happening (Kürtaj), usta yönetmen Ken Loach imzalı Sorry We Missed You ve başrolünde Tim Roth'un rol aldığı Sundown filmi de Bong Joon-Ho'nun listesinde yer alıyor.

İşte ünlü yönetmenin en sevdiği 8 film: