Halle Berry'den Oscar'a tepki: 'Siyah kadın oyunculara bakış açısında problem var'

06 Şubat 2022 Pazar, 00:00

Oscar adaylarının açıklanmasının öncesinde Amerikan ABC kanalına konuşan Halle Berry, 2001'in sonunda Monster's Ball filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın' ödülünü almasının üzerinden 20 yıl geçtiği halde başka bir siyah kadının bu alanda Oscar almamış olmasına dikkat çekti.

'SİYAH KADIN OYUNCULARA BAKIŞTA PROBLEM VAR'

ABD'li oyuncu, "Herkes gibi, o gecenin birçok şeyin değişeceği anlamına geldiğini düşünmüştüm" dedi. Berry, Hollywood'da siyah kadın oyunculara bakış açısında hala problem olduğuna vurgu yaptı.

Sanatçı, Oscar'ı kazandıktan sonra istediği rolü oynama fırsatı olacağını düşündüğünü, fakat bunun da mümkün olmadığını dile getirdi.

Berry, "Bence perspektifimizi değiştirmeye başlamamız gerektiğini düşünüyorum, çünkü ödüllerin nasıl dağıtıldığını değiştiremeyeceğimiz çok açık" diye konuştu.

2022 Akademi Ödülleri için adaylar 8 Şubat'ta açıklanacak.