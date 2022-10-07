Akasya Kültür Sanat’ta ekim ayı etkinlikleri

07 Ekim 2022 Cuma, 18:31

8-9 ve 15-16 Ekim tarihlerinde saat 13:00’te çocuklar için Sihirbaz Okulu gösterisi gerçekleşiyor. Çocuklar sadece izledikleri karşısında şaşırmakla kalmayıp, sahnede sihirbaz olabilecek, illüzyon numaralarını özel efektler ve farklı teknolojilerle süsleyebilecek.

8 ve 15 Ekim Cumartesi günleri saat 15:00’te düzenlenecek Sihirbazlık Atölyesi 1’de ise çocuklar temel sihirbazlık eğitimi alacak ve eğlenceli sihir gösterileri öğrenecekler. Atlayan Lastik, Sihirli Bardak ve Sihirli Çekmece numarası için kendi sihir malzemelerini yapacak ve illüzyonu yapmayı deneyecekler. Minik sihirbaz adayları 9 ve 16 Ekim Pazar günleri ise Sihirbazlık Atölyesi 2’de sihir yapmayı öğrenecek.

‘SÜPERMARKETTE GİZEMLİ BİR GECE’ AKS’DE

Süper Patates ve Kaçak Bezelye serisinin en yeni tiyatro oyunu Süpermarkette Bir Gece, 22-23-29-30 Ekim tarihlerinde saat 13:00’te AKS’de minik tiyatroseverlerle buluşacak. Oyun çocukların karanlık korkularını yenmelerine imkan sağlıyor.

Ekim ayı programlar tarihleri şöyle:

8-9-15-16 Ekim 13.00 // Sihirbaz Okulu

8-15 Ekim 15.00 // Sihirbazlık Atölyesi 1

9-16 Ekim 15.00 // Sihirbazlık Atölyesi 2

22-23-28-29 Ekim 13.00 // Süper Patates ve Kaçak Bezelye - Süpermarkette Gizemli Bir Gece.