Akbank Sanat "Çağdaş Sanat ve Küratörlük" programı başvuruları başladı

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:16

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, aralık ayında başlayıp 7 ay sürecek programa son başvuru tarihi 15 Kasım olarak belirlendi. Program kapsamında küratörlük, sanat kuramları, çağdaş sanat tarihi, kültür politikaları, arşivleme, sergileme, küratöryel metin yazımı, sergi yönetimi, projenin lojistik planlaması ve sanat telif hakları gibi pek çok konuda seminer düzenlenecek.

Billur Tansel'in direktörlüğündeki seminerler Türkçe ve İngilizce olarak eğitici, uygulama esaslı ve araştırma odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilecek. Uluslararası sanat platformlarından sanat aktörlerinin konuşmacı olarak yer alacağı programda bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile ilgili örnek vaka çalışmalarına da yer verilecek.

Eğitim ve seminerlerin sonuç aşamasında katılımcılar bitirme projesi hazırlayacak ve program tamamlandığında katılımcılara bitirme belgesi takdim edilecek.