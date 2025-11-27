Akbank Sanat'ın 'Felsefe Seminerleri Dizisi' 30 Kasım'da başlayacak

Akbank Sanat ve Sakıp Sabancı Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Felsefe Seminerleri Dizisi" 30 Kasım'da başlayacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, düşünsel üretimi destekleyen "Felsefe Seminerleri Dizisi", Kasım 2025-Mayıs 2026 döneminde devam edecek.

Moderatörlüğünü Emre Şan'ın üstlendiği program, dijital çağın toplumsal, kültürel ve felsefi dönüşümünü disiplinler arası perspektiften incelemeyi amaçlayan bir tartışma alanı sunacak.

Farklı disiplinlerin teknoloji ile toplum arasındaki ilişkiye dair açtığı düşünce alanlarını ele alan program kapsamında, büyük dil modelleri, yeni imaj tartışmaları, yapay zeka ve büyük veriye yönelik güncel yaklaşımlar ile otomasyon teknolojilerinin ortaya çıkardığı toplumsal, kültürel ve düşünsel etkiler derinlikli biçimde ele alınacak.

"Hegel ve Büyük Dil Modelleri" başlıklı seminerde, Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Umut Eldem, büyük dil modellerinin ortaya çıkaracağı yeni normları ve ilişkilenme biçimlerini Hegel'in "tanınma" kavramı üzerinden felsefi bir değerlendirmeyle sunacak.

"Dünyanın İmajından İmajın Dünyasına" seminerinde ise araştırmacı Hasan Cem Çal, sinematik imajların, analog bir dünyanın temsili olmaktan çıkıp dijital olarak kendi dünyalarını kuran yapılara dönüşme sürecini tartışacak.

Üsküdar Üniversitesi İngilizce Yeni Medya ve İletişim Bölümünden Öznur Karakaş'ın konuşmacı olarak katılacağı "Yapay Zeka ve Yaratıcılık İmkanı" başlıklı seminerde, bedenlilik ve soyutlama arasındaki dinamiği merkeze alarak yapay zekanın yaratıcı sürece ne ölçüde katılabileceği incelenecek.

"Teknolojik Sanat: İnsan ve Teknoloji Diyalektiğinde Yaratım Süreçleri" seminerinde, sanatçı ve akademisyen Selçuk Artut, yeni öznelik biçimlerinin sanat üretimine yansımasını sorgulayacak.

"Yapay Zeka ve İşin Geleceği" başlıklı seminerde, Yaşar Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümünden Arif Koşar, yapay zeka tartışmalarını toplumsal bağlamına yeniden yerleştirerek işin geleceğini güvencesizlik, eşitsizlik ve dönüşen emek ilişkileri üzerinden değerlendirecek.

Bilkent Üniversitesinden Burak Özçetin, "Siyah Kutuya Karşı: İletişim Teknolojilerinde Bağlam, Aktör ve Pratik" başlıklı seminerde, iletişim teknolojilerini bağlamlarından koparan yaklaşımlara karşı, teknoloji-toplum ilişkisini aktör, pratik ve bağlam üçlüsü çerçevesinde konumlandıracak.

"Dijital Teknolojilerde Son Durum: Yeni Akım Yapay Zeka, Vaatler ve Sorunlar" başlıklı seminerde ise bilişsel bilimci Güven Güzeldere, yeni nesil yapay zekanın sunduğu güçlü araçlarla birlikte gündeme gelen güvenilirlik ve yorumlanabilirlik sorunlarını ele alacak.