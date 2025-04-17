AKM Çocuk Sanat Festivali’nde bayram coşkusu...

Yayınlanma: 17.04.2025 - 23:47

Güncelleme: 17.04.2025 - 23:47

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenecek Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle çocuklara bayram coşkusunu yaşatacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Denizbank Konserleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk korosu ile sahne alacak. Şefliğini Hasan Niyazi Tura’nın üstlendiği orkestra, Güneş Kaya yönetimindeki Beşiktaş Çocuk Korosu koristlerine eşlik edecek.

Konser, 23 Nisan saat 14.00'te Türk Telekom Opera Salonu’nda izlenebilecek.

Devlet Halk Dansları Topluluğu, "Zamanın Kahramanları" dans gösterisiyle çocukları büyülü yolculuğa çıkaracak. Gösteri, 23 Nisan saat 17.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Gösterinin konusu kısaca şöyle:

"Hayat Ağacı’nda yaşayan halkların, ağacın kalbi olan yeşil taş sayesinde sevgi ve barış içindeki yaşamları anlatılıyor ancak yeşil taş, karanlık güçlerin eline geçince dengeler altüst oluyor. Zamanın kahramanları, bu büyülü taşı geri almaya çalışıyor. Yaşam ağacını kurtarmak için bir araya gelen halklar, büyük bir mücadeleden sonra zafere ulaşıyor."

SANAT ATÖLYELERİ DÜZENLENECEK

Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde 23-25 Nisan'da 4-11 yaş aralığındaki çocuklar için sanat atölyeleri düzenlenecek.

Atölyeler, çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturacak. El becerilerini geliştiren yaratıcı atölyelerden müzik ve dans etkinliklerine kadar birçok keyifli deneyim minikleri bekliyor.

Her atölyede farklı yönlerini keşfedecek çocuklar, duygu ve düşüncelerini sanat aracılığıyla ifade etmeyi öğrenecek. İç dünyalarını boyalarla, ritimlerle ve hareketlerle dışa vuran minikler, hayal güçlerini geliştirirken zihin ve el becerilerini de artıracak.

4-6 ve 7-11 yaş gruplarına yönelik atölyelerden bazıları şöyle:

"Sabiha Gökçen ile Gökyüzü Bugün Daha Mavi!", "Cumhuriyet Çocuklarıyla Bayramın Ritmi-Ritim Atölyesi", "Masallarla Cumhuriyet-Drama Atölyesi", "23 Nisan Bale Atölyesi", "Atatürk Çocukları ve Piyano", "Sen de Çocuk ol! Ebeveyn-Çocuk Dans Atölyesi", Çocukların Çini Bahçesi-Çini Atölyesi", "Renklerle Cumhuriyet Masalı! Atatürk-Çocuk Kolaj Resim Atölyesi", "23 Nisan Şarkılarıyla Bayram Coşkusu-Ritim Atölyesi", "23 Nisan'a Yolculuk Drama Atölyesi", "23 Nisan Müzikal Gösteri Atölyesi", "Yırt yapıştır, Sanat başlasın!-Kağıt Mozaik Atölyesi", "Cemal Reşit Rey ve Bayram Şarkıları", "Küçük Adımlar Büyük Danslar-Dans Atölyesi", "Hayalden Gerçeğe Bizim Küçük Tiyatromuz", "Cumhuriyetin Minik Oyuncuları", "Sahnede Atatürk'ün Çocukları-Tiyatro Atölyesi", "Şerif Akdik'in Sevimli Natürmortları Resim Atölyesi", "Atatürk'ün Çocukları Anlatıyor-Drama Atölyesi", "Melodiden Marşa Çocukların Ritmi-Ritim Atölyesi".