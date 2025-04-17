23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda skandal... Atatürksüz anma!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:43

Güncelleme: 17.04.2025 - 15:58

Gerici çevrelerin Türkiye’nin kurucu değerlerine yönelik saldırıları sürerken, okullarda yapılan uygulamalar da dikkat çekiyor. İstanbul’daki Acıbadem Türk Telekom Şehit Mete Sertbaş Ortaokulu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bastırılan ve öğrencilere satın aldırılması istenen tişörtlerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yer verilmedi. Veliler, bu duruma tepki gösterdi. İddiaya göre okul yönetimi Atatürk fotoğrafının eklenmesinin “masrafa yol açacağı” gerekçesiyle bu talebi reddetti.

İddialara göre, itirazlarını sürdüren velilere gönderilen bilgilendirme notunda, tişörtü satın almayan ve törene katılmayan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılabileceği belirtildi. Cumhuriyet, skandalın detaylarına ulaştı.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Okulda her yıl 23 Nisan’da yurtdışından gelen kardeş okul öğrencileri ağırlanıyor. Bu yıl da Makedonya’daki kardeş okuldan öğrenciler misafir edilecek. Bu kapsamda okul yönetimi, velilere ulaşarak çocuklar için özel tişört tasarlandığını ve ücret talep edildiğini duyurdu.

Ancak tasarımda Atatürk’ün yer almaması tepkilere yol açtı. Veliler, Atatürk’ün fotoğrafının da bulunduğu bir tişört hazırlanmasını talep etti. Yönetim, bu talebe “maliyet artar” yanıtını verdi.

Cumhuriyet’e konuşan bir veli şunları söyledi:

“Hazırlanan tişört tasarımına itiraz ettik. Atatürk’ün neden yer almadığını sorduk. Bize yalnızca maliyet artışı gerekçesi sunuldu. Üstelik bazı okul görevlilerinden, tişörtü almayan ve törene katılmayan çocuklara disiplin soruşturması açılabileceği yönünde örtülü tehdit içeren ifadelerle karşılaştık.”

İddiaya göre; Okul yönetimi, gelen eleştiriler üzerine tişörtte yer verilen Türk ozanlarından Yunus Emre fotoğrafının, Makedonya’daki kardeş okulun adının “Yunus Emre” olmasından dolayı seçildiğini ve böylece “jest yapıldığını” savundu. Veliler ise Yunus Emre’ye karşı olmadıklarını, ancak Atatürk’ün yok sayılmasına itiraz ettiklerini vurguladı.

'BİLGİ NOTU' GÖNDERİLDİ...

Tartışmalar üzerine okul yönetimi tarafından velilere bir “bilgilendirme notu” gönderildi. Notta, 23 Nisan günü düzenlenecek törene katılımın zorunlu olduğu belirtilerek disiplin tehdidinde bulunuldu. İşte o notta yer alan ifadeler:

“Tasarlanan tişörtlerin 23 Nisan haftasında giyilmesi zorunludur. Tişörtler, yaz dönemi boyunca da giyilebilecektir. 23 Nisan günü tüm servislerimiz hizmet sağlayacaktır. Öğrencilerimizin törene katılımı zorunlu, velilerimiz ise davetlidir.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Resmî Törenler ile ilgili Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nde tüm detaylar belirtilmiştir. Bu yönetmeliğe göre, okula geldiği halde özürsüz olarak derslere, törenlere ve eğitici çalışmalara katılmamak; bilinçli şekilde bayrak törenlerine iştirak etmemek veya özürsüz olarak bayram törenlerine gelmemek disiplin cezası gerektirir. Bu nedenle, törene katılamayacak öğrenciler için geçerli bir mazeretin bildirilmesi gerekmektedir.”

Öte yandan, gün içerisinde ulaştığımız okul yetkilileri haber yayına hazırlandığı sırada henüz bir açıklama göndermemişti.