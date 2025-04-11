AVM'de çirkin ayrımcılık: Down sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 7 yaşındaki Down sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı.

AVM'de çirkin ayrımcılık: Down sendromlu çocuk oyun alanına alınmadı
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İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 13:04

Edinilen bilgilere göre olay, Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanında yaşandı.

7 yaşındaki Down sendromlu Mert Affan Yüce, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde oyun alanına gitti.

Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.

Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken Mert'in dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.


Etiketler: #Ankara #down sendromu #oyun

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