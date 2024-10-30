AKM'de 'Şahitleriyle Cumhuriyetimiz' konseri verildi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Şahitleriyle Cumhuriyetimiz" başlıklı konser verildi.

AKM'de 'Şahitleriyle Cumhuriyetimiz' konseri verildi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 18:18

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Şahitleriyle Cumhuriyetimiz-Cumhuriyetin İlanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri" başlıklı konser verildi.

AKM Tiyatro Salonu'ndaki konserin sanat yönetmenliğini İhsan Özer üstlendi.

Konserde, besteleriyle geleneği devam ettiren bestekarların eserlerinden oluşturulan bir repertuvarla ağır semaiden yürük semaiye, peşrevden saz eserine, mehter marşından, şarkıya, türküye ve ilahilere uzanan geniş bir seçki müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Gecede Muallim İsmail Hakkı Bey, Saadettin Arel, Münir Nureddin Selçuk, Ali Rıfat Çağatay, Refik Fersan, Bimen Şen, Selahattin Pınar, Saadettin Kaynak gibi cumhuriyetin ilanını yaşamış bestekarların eserleri icra edildi.


Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #Cumhuriyet Bayramı #konser

İlgili Haberler

Bergamalılar Cumhuriyet Bayramını dolu dolu yaşadı

Bergamalılar Cumhuriyet Bayramını dolu dolu yaşadı
'Özsoy' operası, Cumhuriyet'in 101. yılında sanatseverle buluştu

'Özsoy' operası, Cumhuriyet'in 101. yılında sanatseverle buluştu
'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmiyle gündemdeydi... Özsoy operası, Cumhuriyet'in 101. yılında sanatseverlerle buluştu

'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filmiyle gündemdeydi... Özsoy operası, Cumhuriyet'in 101. yılında sanatseverlerle buluştu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler