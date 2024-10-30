'Özsoy' operası, Cumhuriyet'in 101. yılında sanatseverle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda ilk Türk operası "Özsoy"un konserini verdi.

'Özsoy' operası, Cumhuriyet'in 101. yılında sanatseverle buluştu
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AA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:44

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), ilk Türk operası "Özsoy"un konser versiyonunu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Besteci, müzik eğitimcisi ve etnomüzikolog Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen eserin librettosu, Münir Hayri Egeli tarafından Mustafa Kemal Atatürk ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunularak yazıldı.

Konserde İDOB Orkestrasını Hasan Niyazi Tura, koroyu ise Anıl Aydın yönetti.

Eserde, sanatçılar Hande Soner Ürben, Ufuk Karakoç, Gökhan Ürben, Bülent Külekçi, Burak Kul, Emre Güngör, Bahadır Özkoca, Ceren Aydın, ve Hazal Ata sahne aldı.

Özsoy yarın yeniden AKM'de sanatseverlerle buluşacak.


Etiketler: #İstanbul Devlet Opera ve Balesi #Devlet Opera ve Balesi #opera

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