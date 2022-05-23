AKP'li Pendik Belediyesi Niyazi Koyuncu'nun konserini engellendi
Usta sanatçı Kazım Koyuncu'nun kardeşi müzisyen Niyazi Koyuncu, AKP'li Pendik Belediyesi'nin 24 Mayıs'ta vereceği konserini 'engellediğini' sosyal medya hesabından duyurdu.
AKP'li belediyeler tarafından sanatçıların konserlerinin yasaklanmasına bu kez Niyazi Koyuncu da eklendi. Aynur Doğan, Metin-Kemal Kahraman'ın ardından İstanbul'un Pendik ilçesinde konser vermeye hazırlanan Niyazi Koyuncu, konserinin belediye tarafından iptal edildiğini duyurdu.
"HEP BİRLİKTE SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Koyuncu iptal edilen konserine ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:
"Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25.05.2022 tarihinde Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının “değer yargılarını ve görüşlerini”paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz. "
Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25.05.2022 tarihinde Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının “değer yargılarını ve görüşlerini”paylaşmayan bir müzisyenin, pic.twitter.com/ULxU5orL45— niyazi koyuncu (@niyazikoyuncu) May 23, 2022
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