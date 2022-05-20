Dünyaca ünlü müzisyenler Ukrayna için konser verecek
28 yıl sonra ilk kez stüdyoya girerek Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini konu alan "Hey Hey Rise Up" adlı şarkısını kaydeden İngiliz rock grubu Pink Floyd'dan yeni bir hamle geldi. Dünyaca ünlü grup, Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere yardım etmek üzere bir konser verecek.
Dünyaca ünlü müzik grubu Pink Floyd ile Crash Test Dummies, Ruslana ve Jamala'nın yanı sıra çok sayıda ünlü isim, Ukrayna'daki savaştan etkilenenlere yardım etmek üzere çevrim içi konserde buluşacak.
Ukrayna'da yaşanan savaşa dikkati çekmek ve mağdurlara yardım eli uzatmak için bir araya gelen ünlü isimler, 17 Haziran'da konser verecek.
10 MİLYON DOLAR HEDEFLENİYOR
Savaştan etkilenenler için bilet ve bağışlarla 10 milyon dolar toplanmasının hedeflendiği etkinlik, gece 03.00'ten itibaren canlı yayımlanacak.
Biletleri www.worlduniteforukraine.com adresinden satışa sunulacak etkinlikten elde edilecek gelirin, savaş mağdurlarının yemek ve barınma, tıbbi malzeme, kıyafet ve insan ticaretiyle mücadele için harcanması amaçlanıyor.
Konser, 24 saat boyunca tekrar izlenebilecek.
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