Akram Khan'ın dans gösterisi “Orman Kitabı” Türkiye'de

20 Ekim 2022 Perşembe, 16:31

1999 yılında Londra’da kurulan Akram Khan Topluluğu, güçlü ve yenilikçi bir yaklaşımla güncel hikayeler anlatmaya kendini adamış bir topluluk olarak tüm dünyada büyük bir üne sahip. Geleneksel Hint dansı kathak ile çağdaş dansı bir araya getiren eşsiz bir tarzı benimsemiş Khan’ın koreografileri akılda kalan, yaratıcılık düzeyi yüksek eserler olarak tanımlanıyor. Khan, disiplinlerarası yaklaşımı ile Çin Ulusal Balesi’nden Juliette Binoche’a, Sidi Larbi Cherkaoui’den Anish Kapoor, Antony Gormly ve Kyle Minogue’a kadar farklı alanlardan pek çok sanatçıyla çalıştı. Britanya tiyatrosunun en prestijli ödülü olan Laurence Olivier’nin yanı sıra yıllar boyunca gösterdiği başarılarla birçok ödüle layık görüldü.

Akram Khan, 1984’te bir Hint dans performansı olarak uyarlanan Orman Kitabı’nda Mowgli rolünü oynadığında henüz on yaşındaydı. İngiliz yazar Rudyard Kipling’in unutulmaz romanı sayesinde sahneye âşık olduğunda ömür boyu sürecek bir tutkunun kıvılcımı atılmış oldu. Doğaya ve kendi köklerine duyduğu bağlılıktan yola çıkarak bu kez eseri bir dans tiyatrosu olarak uyarlayan Khan, Orman Kitabı’nı iklim krizini işlemek üzere yeniden yorumluyor ve Mowgli’yi karşımıza iklim mültecisi bir kız çocuğu olarak çıkarıyor. İnsanlığın doğaya karşı oluşturduğu tehdide odaklanan Khan, iklim değişikliğinin etkisiyle harap olmuş dünyamıza bir çocuğun gözünden bakıyor. Mowgli'nin yolculuğunu yeniden keşfederken, bir yandan da hepimizi birlikte daha iyi bir dünya yaratmak için adım atmaya teşvik ediyor.

Stanley Kubrick ve Peter Gabriel gibi önemli isimlerle çalışmış ödüllü besteci Jocelyn Pook’un eşsiz müziklerinin desteklediği, en son görsel teknolojiyle yaratılan etkileyici sahneleriyle Orman Kitabı izleyicilere başından sonuna tam anlamıyla büyüleyici bir deneyim sunuyor.

AKRAM KHAN TOPLULUĞU

Rudyard Kipling’in Orman Kitabı romanından

Uyarlayan, Yazan: Tariq Jordan

Yöneten, Koreografi: Akram Khan

Yaratıcı İşbirliği: Mavin Khoo

Dramaturji Danışmanı: Sharon Clark

Besteci: Jocelyn Pook

Ses Tasarımı: Gareth Fry

Işık Tasarımı: Michael Hulls

Görsel Sahne Tasarımı: Miriam Buether

Animasyon Yönetmeni: Adam Smith (YeastCulture)

Video Tasarımı: Nick Hillel (YeastCulture)

Rotoskop Sanatçıları: Naaman Azhari, Natasza Cetner, Edson Bazzarin

Prova Yönetmenleri: Nicky Henshall, Andrew Pan, Angela Towler

Animasyon Asistanları: Nisha Alberti, Geo Barnett, Miguel Mealla Black, Michelle Cramer, Jack Hale, Zuzanna Odolczyk, Sofja Umarik

Dansçılar: Lucia Chocarro, Tom Davis-Dunn, Harry Theadora Foster, Thomasin Gülgeç, Max Revell, Matthew Sandiford, Pui Yung Shum, Fukiko Takase, Holly Vallis, Vanessa Vince-Pang, Luke Watson, Jan Mikaela Villaneuva

Seslendirenler: Tian-Lan Chaudhry, Joy Elias-Rilwan, Pushkala Gopal, Dana Haqjoo, Nicky Henshall, Su-Man Hsu, Kathryn Hunter, Emmanuel Imani, Divya Kasturi, Jeffery Kissoon, Mavin Khoo, Yasmin Paige, Max Revell, Christopher Simpson, Pui Yung Shum, Holly Vallis, Jan Mikaela Villanueva, Luke Watson, Rambert Bale ve Modern Dans Okulu Öğrencileri

AKRAM KHAN TOPLULUĞU: ORMAN KİTABI HAKKINDA YORUMLAR

“Hepimiz için son derece güçlü mesajlar içeren, etkileyici bir görsel deneyim. Gerçekten olağanüstü!” – The Stage

“Her zamanki gibi koreografisi mukayese kabul etmiyor, hele de topluluğun bir bütün olarak hareket ettiği zamanlarda… Khan’ın benzersiz stilini tüm muhteşemliğiyle görüyoruz.” – The Scotsman