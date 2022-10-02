6. Uluslararası Side Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2022 Pazar, 15:35
<p>Antalya'da Manavgat Belediyesince 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Side Halk Dansları ve Müzik Festivali, kortej yürüyüşü ve dans gösterileriyle başladı.</p>

Antalya'da Manavgat Belediyesince 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Side Halk Dansları ve Müzik Festivali, kortej yürüyüşü ve dans gösterileriyle başladı.

<p>Festivale <strong>Ukrayna, Romanya, Estonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Danimarka ve İran’dan 730 halk dansçısı</strong> katılıyor.</p>

Festivale Ukrayna, Romanya, Estonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Danimarka ve İran’dan 730 halk dansçısı katılıyor.

<p>Festivalde yöresel kıyafetler giyen dansçılar, kendi ülkelerinin ve Türk bayraklarıyla <strong>Side Antik Kent</strong> girişinden limana kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.</p>

Festivalde yöresel kıyafetler giyen dansçılar, kendi ülkelerinin ve Türk bayraklarıyla Side Antik Kent girişinden limana kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

<p>Manavgat Belediyesi'nin bando takımı öncülüğünde düzenlenen kortej, renkli görüntülere sahne oldu.</p>

Manavgat Belediyesi'nin bando takımı öncülüğünde düzenlenen kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

<p>Kortej yürüyüşünün ardından liman bölgesinde kurulan sahnede ulusal halk dansları gösterileri sunuldu.</p>

Kortej yürüyüşünün ardından liman bölgesinde kurulan sahnede ulusal halk dansları gösterileri sunuldu.

<p>Festival, yarınki etkinliklerle sona erecek.</p>

Festival, yarınki etkinliklerle sona erecek.

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