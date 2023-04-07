Aksu Bora’dan ‘Feminizm Kendi Arasında’
Aksu Bora, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan Feminizm Kendi Arasında adlı kitabında, Tu¨rkiye’de kadın hareketinin ve feministlerin 1980’lere uzanan deneyimini hatırlayarak feminizmin tartışma gu¨ndemine ilişkin yazılarını topluyor.
“Kahraman kadın olduğunda, yolculuk hikâyeleri mutlu sonla bitmez pek. (…) Kadınların yolculukları ta baştan, bir kadının yola çıkmasının uygunsuzluğundan itibaren zordur. (…) Zordur, canavarlarla savaşırken bile bir yandan döku¨len kanı temizlemeleri, dağınıklığı toparlayıp korkanları yatıştırmaları, yaralılara el uzatmaları gerekir… Yu¨ru¨yu¨p gidemezler, gitseler, akılları arkada kalır. (…)
Bana öyle geliyor ki, yola çıkan bir kadınsa, geçip gitmiyor da bir parçası hep geride kalıyor. Yani sadece aklı kalmıyor, izi de kalıyor. Diyelim kendisine bu¨yu¨lu¨ iksiri verecek yaşlı cadıyla karşılaştı, iksiri alıp yoluna devam etmiyor da kadınla konuşuyor, ona anlatıyor, onu dinliyor. (…)
Sadece kahraman dönu¨şu¨p bu¨yu¨mu¨yor, yola, cadıya da bir hatıra bırakıyor. ‘Kendine kahraman’lık kadınlara göre değil. ‘Kadın kadının yurdudur’ sözu¨, bana hep böyle bir anlamı du¨şu¨ndu¨ru¨yor.” Kitaptan...
Aksu Bora, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan Feminizm Kendi Arasında adlı kitabında, Tu¨rkiye’de kadın hareketinin ve feministlerin 1980’lere uzanan deneyimini hatırlayarak feminizmin tartışma gu¨ndemine ilişkin yazılarını topluyor.
Kadınların temsili meselesinde “bu¨tu¨n kızlar toplandık” havasının dışına çıkarak, kadın “tiplemelerini”, kadın “karakterleri” ve kadınlarla ilgili bu¨tu¨n “tasnifleri” kurcalayıp, neyi anlattıklarına veya neyi anlatamadıklarına bakarak, du¨nyanın dört bir yanından farklı kadınların deneyimlerine odaklanıyor.
Feminizm Kendi Arasında / Aksu Bora / İletişim Yayınları / 324 s. / 2023.
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