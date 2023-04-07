Aksu Bora’dan ‘Feminizm Kendi Arasında’

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 00:03

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 00:03

“Kahraman kadın olduğunda, yolculuk hikâyeleri mutlu sonla bitmez pek. (…) Kadınların yolculukları ta baştan, bir kadının yola çıkmasının uygunsuzluğundan itibaren zordur. (…) Zordur, canavarlarla savaşırken bile bir yandan döku¨len kanı temizlemeleri, dağınıklığı toparlayıp korkanları yatıştırmaları, yaralılara el uzatmaları gerekir… Yu¨ru¨yu¨p gidemezler, gitseler, akılları arkada kalır. (…)

Bana öyle geliyor ki, yola çıkan bir kadınsa, geçip gitmiyor da bir parçası hep geride kalıyor. Yani sadece aklı kalmıyor, izi de kalıyor. Diyelim kendisine bu¨yu¨lu¨ iksiri verecek yaşlı cadıyla karşılaştı, iksiri alıp yoluna devam etmiyor da kadınla konuşuyor, ona anlatıyor, onu dinliyor. (…)

Sadece kahraman dönu¨şu¨p bu¨yu¨mu¨yor, yola, cadıya da bir hatıra bırakıyor. ‘Kendine kahraman’lık kadınlara göre değil. ‘Kadın kadının yurdudur’ sözu¨, bana hep böyle bir anlamı du¨şu¨ndu¨ru¨yor.” Kitaptan...

Aksu Bora, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan Feminizm Kendi Arasında adlı kitabında, Tu¨rkiye’de kadın hareketinin ve feministlerin 1980’lere uzanan deneyimini hatırlayarak feminizmin tartışma gu¨ndemine ilişkin yazılarını topluyor.

Kadınların temsili meselesinde “bu¨tu¨n kızlar toplandık” havasının dışına çıkarak, kadın “tiplemelerini”, kadın “karakterleri” ve kadınlarla ilgili bu¨tu¨n “tasnifleri” kurcalayıp, neyi anlattıklarına veya neyi anlatamadıklarına bakarak, du¨nyanın dört bir yanından farklı kadınların deneyimlerine odaklanıyor.

Feminizm Kendi Arasında / Aksu Bora / İletişim Yayınları / 324 s. / 2023.