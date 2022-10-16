16 Ekim 2022 Pazar, 18:17

Pandemi nedeniyle zorunlu olarak ara verilen Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri, 2022-2023 eğitim yılında kapılarını yeniden açıyor. Oda müziği konserleri Tekfen Filarmoni ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde düzenleniyor. 1996 yılından itibaren geleneksel olarak her akademik yıl boyunca düzenlenen Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri, iki yıllık bir aradan sonra geri dönüyor. Boğaziçi Üniversitesi ile Tekfen Vakfı konserler için iş birliği yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’nden Mekan Desteği

Boğaziçi Üniversitesi projeye asırlık mekânı ve piyanosu ile dahil olurken Tekfen Filarmoni ise O da Tekfen adını verdiği sanatçı desteği ile dahil oluyor. 12 Ekim 2022 tarihli Sezon Açılış Konseri ile başlayan sezonda Tekfen Filarmoni müzisyenlerinden oluşan farklı oda müziği toplulukları, sonbahar dönemi boyunca Albert Long Hall’da Barok dönemden modern döneme birçok bestecinin eserlerine yer vereceği bir repertuvarla dinleyicisi ile buluşacak. Ayrıntılı bilgi ve sezon programının www.klasikmuzik.boun.edu.tr ve www.tekfenfilarmoni.com web sitelerinde yer aldığı konserlerin bilet fiyatları 100TL (tam) ve 20 TL (öğrenci) olacak.

12 Ekim 2022 - 19.30

Sezon Açılış Konseri

Ottorino Respighi - Antik Aryalar ve Danslar Süit No.3

Béla Bartók - Romen Dansları

Gustav Holst - St. Paul Süit

Karahisar Kalesi (düzenleme: Oğuzhan Balcı)

26 Ekim 2022 - 19.30

Aslıhan And, flüt

Kandemir Basmacıoğlu, piyano

Donizetti - Flüt ve piyano için sonat

Schubert - "Kurumuş Çiçekler" üzerine giriş ve çeşitleme

Hüe - Flüt ve piyano için fantezi

Doppler - Macar pastoral fantezi

Ghidoni - Jazzy Flute Challenge

9 Kasım 2022 - 19.30

Mehmet Seyid Mas, obua

Ezgi Kaki, obua

Mert Kutluğ, fagot

Ceren Akçalı, kontrbas

Sarper Kaynak, piyano

Zelenka - Trio Sonata ZWF 81 No.1

Zelenka - Trio Sonata ZWF 81 No.6

Piazzola - Oblivion





30 Kasım 2022 - 19.30

Çağdaş Engin, klarnet

Sarper Kaynak, piyano

Françaix - Tema con variazioni

Lutoslawski - Dance Préludes

Debussy - Première Rhapsodie

Arnold - Sonatina

Milhaud - Scaramouche





14 Aralık 2022 - 19.30

Ana Albero, keman

Yağmur Tekin, viyola

Yusuf Çelik, viyolonsel

Berger - Yaylı Trio op.69

Boccherini - Do minör Yaylı Trio

Brunetti - L 145 Yaylı Trio