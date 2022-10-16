Albert Long Hall klasik müzik konserleri
Pandemi nedeniyle zorunlu olarak ara verilen Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri, 2022-2023 eğitim yılında kapılarını yeniden açıyor. Oda müziği konserleri Tekfen Filarmoni ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde düzenleniyor.
Pandemi nedeniyle zorunlu olarak ara verilen Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri, 2022-2023 eğitim yılında kapılarını yeniden açıyor. Oda müziği konserleri Tekfen Filarmoni ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde düzenleniyor. 1996 yılından itibaren geleneksel olarak her akademik yıl boyunca düzenlenen Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri, iki yıllık bir aradan sonra geri dönüyor. Boğaziçi Üniversitesi ile Tekfen Vakfı konserler için iş birliği yaptı.
Boğaziçi Üniversitesi’nden Mekan Desteği
Boğaziçi Üniversitesi projeye asırlık mekânı ve piyanosu ile dahil olurken Tekfen Filarmoni ise O da Tekfen adını verdiği sanatçı desteği ile dahil oluyor. 12 Ekim 2022 tarihli Sezon Açılış Konseri ile başlayan sezonda Tekfen Filarmoni müzisyenlerinden oluşan farklı oda müziği toplulukları, sonbahar dönemi boyunca Albert Long Hall’da Barok dönemden modern döneme birçok bestecinin eserlerine yer vereceği bir repertuvarla dinleyicisi ile buluşacak. Ayrıntılı bilgi ve sezon programının www.klasikmuzik.boun.edu.tr ve www.tekfenfilarmoni.com web sitelerinde yer aldığı konserlerin bilet fiyatları 100TL (tam) ve 20 TL (öğrenci) olacak.
12 Ekim 2022 - 19.30
Sezon Açılış Konseri
Ottorino Respighi - Antik Aryalar ve Danslar Süit No.3
Béla Bartók - Romen Dansları
Gustav Holst - St. Paul Süit
Karahisar Kalesi (düzenleme: Oğuzhan Balcı)
26 Ekim 2022 - 19.30
Aslıhan And, flüt
Kandemir Basmacıoğlu, piyano
Donizetti - Flüt ve piyano için sonat
Schubert - "Kurumuş Çiçekler" üzerine giriş ve çeşitleme
Hüe - Flüt ve piyano için fantezi
Doppler - Macar pastoral fantezi
Ghidoni - Jazzy Flute Challenge
9 Kasım 2022 - 19.30
Mehmet Seyid Mas, obua
Ezgi Kaki, obua
Mert Kutluğ, fagot
Ceren Akçalı, kontrbas
Sarper Kaynak, piyano
Zelenka - Trio Sonata ZWF 81 No.1
Zelenka - Trio Sonata ZWF 81 No.6
Piazzola - Oblivion
30 Kasım 2022 - 19.30
Çağdaş Engin, klarnet
Sarper Kaynak, piyano
Françaix - Tema con variazioni
Lutoslawski - Dance Préludes
Debussy - Première Rhapsodie
Arnold - Sonatina
Milhaud - Scaramouche
14 Aralık 2022 - 19.30
Ana Albero, keman
Yağmur Tekin, viyola
Yusuf Çelik, viyolonsel
Berger - Yaylı Trio op.69
Boccherini - Do minör Yaylı Trio
Brunetti - L 145 Yaylı Trio
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