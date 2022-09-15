Ali Deniz Uslu’dan şiirler; “Filin Düşüşü”

15 Eylül 2022 Perşembe, 13:06

Ali Deniz Uslu’nun yeni dünya düzeninde sömürü, yalan ve yozlaşmalar arasında sıkışan insanlara ayna tutan şiir kitabı “Filin Düşüşü”, modernitenin içinden bir nefes sunuyor. Alt katmanın felsefeyle dokunduğu “Filin Düşüşü” şiirleri, edebiyatseverleri isyan dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

Gazetecilik ve yazarlığının yanı sıra şairliğiyle de okurlarının beğenisini kazanan Ali Deniz Uslu, “Filin Düşüşü”nde dünyanın giderek kötüleşen hâline karşı ince ruhlu insanların duyduğu öfkeyi dile getiriyor. Şiirlerinin her birinde çarkın bozuk dişlerinden birine dokunarak; edebiyatın peşi sıra estetik bir başkaldırı sunan Uslu, dizeleriyle kusursuz bir ritim yakalıyor.

Uslu’nun “Suskunluk öldürecek sizi!/ Yüreksiz, korkak ve çokça dalkavuk olarak…” şeklinde başlayan dizeleri, “Kuşanırsak yalnızlaşarak çoğalmayı/ Doğruluruz yavaş yavaş…” diye devam ederken; çözümün nerede olduğu da işaret ediliyor.

Kaan Kayımoğlu imzalı çizimleriyle “Filin Düşüşü”, akıl ve görsellik dolu şölen sunarken; İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlanan kitap okurlarının beğenisine sunuluyor.

ALİ DENİZ USLU KİMDİR?

İstanbul’da dogˆup Trakya’da büyüyen ve sonra yine İstanbul’a gelen yazar İşletme okudu, gazetecilik yüksek lisansı yaptı. 2004 yılında Cumhuriyet’te gazeteciligˆe bas¸ladı. 11 yıl boyunca Cumhuriyet ve Pazar Dergi için röportajlar yaptı, dosyalar hazırladı. Aynı dönemde dört yıl boyunca 46 Magazine dergisinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Müzik yazarı ve eleştirmeni olan Uslu, aynı zamanda müzik danışmanlığı, prodüktörlüğü, markalar için içerik ve fikir danışmanlığı yapıyor.

Yazarın Diğer Kitapları: Girdap Balıkçısı, Karganın Duyduğu, Asfalt Yengeci, Mor Sâki ve Martıların Çocukluğu.

KAAN KAYIMOĞLU KİMDİR?

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Ana Bilim Dalı’ndan mezun olduktan sonra aynı bölümde yaklaşık dört yıl aras¸tırma ve ögˆretim görevlisi olarak devam etti. Çizgi film tasarım, karakter geliştirme, sinematografi, senaryo yazımı gibi derslerin egˆitimlerini verdi. Aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans dersleri aldı. Amerika’da Savannah College of Art and Design okulundan aldıgˆı bursla

Computer Art, 3D Animation üzerine MFA yaptı. Aynı okulda Stop Motion Animation üzerine bir dönem asistanlık görevine devam etti. Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde bulunan; Activision, Planet Moon Studios, Bigpoint, BuckTV, Zynga, Evertoon ve NianticLabs gibi önde gelen s¸irketlerin bünyelerinde; Pixar, Dreamworks, Disney, ID Software, Marvel, The Pokemon Company gibi kurulus¸ların 30’a yakın oyununda animatörlük ve animasyon yönetmenligˆini üstlendi. Video oyunlarda karakter animasyon konulu video dersler hazırladı ve çes¸itli üniversitelerde konferanslar verdi. I·stanbul’da Galeri Diani, Tüyap ve Step I·stanbul’da kis¸isel ve karma sergiler açtı. Halen San Francisco bölgesinde yas¸ayıp, çalıs¸malarını sürdürmektedir.