Sivas'ta "9. Kitap Günleri" başladı
Sivas Kongresi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında "9. Kitap Günleri" gerçekleştiriliyor.
"4 Eylül Sivas Kültür ve Sanat Etkinlikleri" programı içinde yer alan "9. Kitap Günleri"ne Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, davetliler ve yurttaşlar katıldı.
Başkan Bilgin şehrin bilim ve eğitim seviyesine büyük katkılar sağlayan Sivas Kitap Günleri'nin 2011 yılından günümüze dek düzenlendiğini, etkinlik sayesinde birçok yayıneviyle seçkin yazarların okurlarıyla buluştuğunu ifade etti. Bilgin, 100 yayınevi ve birçok ünlü yazarın Sivaslılarla buluşacağını fuarın 7 gün boyunca ziyaretçi kabul edeceğini belirtti. 9. Sivas Kitap Günleri'nin ilk söyleşi konuğu yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, "İnsanın Mutluluk Arayışı" konulu söyleşisi gerçekleştirdi.
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