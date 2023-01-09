Alice Müzikali 10 Şubat’ta Disney Plus Türkiye’de
“Alice Müzikali”, 10 Şubat’ta Disney Plus Türkiye’de izleyicilerle buluşacak. İlk kez 7 Şubat 2019’da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan “Alice Müzikali”nde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”, İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri paylaşıyor.
Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilen “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak sahnedeki yerini aldı.
Oyunun konusu şöyle: Kendini yaşadığı hayatın içerisine sıkışmış hisseden Alice, bir mobil uygulamanın çağrısına uyar ve beyaz tavşanı takip ederek sanal bir dünyanın içine dalar. “Ben Kimim?” sorusuna cevap ararken kendini fantastik bir dünyada bulan Alice, hayal gücü zenginliğiyle bu yeni evrende kendi cesaretini sınayacak, korkularıyla, arzularıyla baş başa kalacaktır.
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