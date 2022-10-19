Almanya'da 74. Frankfurt Kitap Fuarı açıldı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 23:02

Steinmeier açılışta yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa işaret ederek doğru bilgiler içermeyen kitaplara karşı okurları uyardı. Ukrayna'daki kütüphanelerin ve yayınevlerinin tahrip edildiğine dikkat çeken Steinmeier, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

İspanya Kralı VI. Felipe ise burada bulunmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

VI. Felipe, İspanya ve Almanya'nın Avrupa projesine sıkı bir bağlılığı olduğunu dile getirdi.

95 ülkeden yaklaşık 4 bin katılımcının yer aldığı fuar 23 Ekim'e kadar açık olacak.