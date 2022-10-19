Almanya'da 74. Frankfurt Kitap Fuarı açıldı
74. Frankfurt Kitap Fuarı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve fuarın onur konuğu olan İspanya Kralı VI. Felipe'nin katılımıyla açıldı.
Steinmeier açılışta yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa işaret ederek doğru bilgiler içermeyen kitaplara karşı okurları uyardı. Ukrayna'daki kütüphanelerin ve yayınevlerinin tahrip edildiğine dikkat çeken Steinmeier, herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı.
İspanya Kralı VI. Felipe ise burada bulunmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.
VI. Felipe, İspanya ve Almanya'nın Avrupa projesine sıkı bir bağlılığı olduğunu dile getirdi.
95 ülkeden yaklaşık 4 bin katılımcının yer aldığı fuar 23 Ekim'e kadar açık olacak.
Video Haberler
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Başbakanlığa çok gizli mektup!
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Kahkahalar, alkışlar, ıslıklar, çığlıklar!
- Karalar'dan deprem yaratan iddia
- Son ankette AKP'ye kötü haber!
- Soylu'ya 'tek parmaklı komut'
- Şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı!
- Erdoğan hakkında da konuşmuş
- Mehmet Ali Çelebi AKP sıralarında