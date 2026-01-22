Altın Gün'den Neşet Ertaş yorumu: 'Öldürme Beni'

Amsterdam merkezli psikedelik rock grubu Altın Gün, efsanevi halk ozanı Neşet Ertaş’ın eserlerini yeniden yorumladığı 20 Şubat’ta yayınlanacak yeni stüdyo albümleri Garip’in ikinci teklisi “Öldürme Beni”yi dinleyicilerle buluşturdu.

Akustik gitarın funk dokunuşlu keskin introsuyla açılan “Öldürme Beni” Gülbaba records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Türküleri kendine has üslubuyla icra eden ve “Bozkırın Tezenesi” olarak anılan Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012'de yaşamını yitirdi. Abdallık kültürünün son efsanesi olarak bilinen halk ozanı, yaşamı boyunca yaklaşık 400 plak, birçok kaset ve "long play"e imza atarak eserlerinde Anadolu insanının acı ve kederini dile getirdi.