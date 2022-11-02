Altın Gün’den yeni şarkı: Leylim Ley

02 Kasım 2022 Çarşamba, 08:55

Altın Gün’ün yorumuyla dinleyiciyle buluşan Leylim Ley, klasik bir kayıp, aşk ve sürgün şarkısı. Sabahattin Ali’nin "Ses" (1937) adlı kısa öyküsünde yer alan bir şiir olan Leylim Ley’in bestesi, Zülfü Livaneli’ye ait. Şarkı, geçmişten günümüze farklı kesimlerden insanlar tarafından benimsendi ve bugüne kadar her dönemde bilinen Türkçe şarkılardan biri haline geldi.



ALTIN GÜN KİMDİR?

Altın Gün, Hollandalı ve Türk üyelerden oluşan bir Anadolu rock ve saykodelik folk grubudur. Grup, basçı Jasper Verhulst tarafından Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kuruldu. İlk albümleri On, Bongo Joe Records tarafından 2018'de piyasaya sürüldü. 2019'da ise Gece'yi piyasaya sürdüler ve Grammy Ödülü'ne aday gösterildiler. 60'lar ve 70'lerin Türkçe şarkılarını çalan grup, AllMusic tarafından hazırlanan 2019'un En İyileri listesinde yer aldı. Tarzları "psychedelic" ile "funk ritimleri, wah-wah gitar ve analog organların kirli bir karışımı" olarak tanımlanmıştır. Grubun ilk Amerika turnesi 2019'un ortalarında başladı.

Diskografi

Albümler

* On (2018)

* Gece (2019)

* Yol (2021)

* Âlem (2021)

Tekliler

* Goca Dünya / Kırşehir'in Gülleri (2017)

* Tatlı Dile Güler Yüze / Hababam (2018)

* Cemalim / Vay Dünya (2018)

* Süpürgesi Yoncadan (2019)

* Gelin Halayı / Dıv Dıv (2019)

* Ordunun Dereleri / Bir Of Çeksem (2020)

* Yüce Dağ Başında (2021)

* Kara Toprak (2021)

* Kısasa Kısas / Erkilet Güzeli (2021)

* Badı Sabah Olmadan / Cips Kola Kilit (2022)