Mor ve Ötesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa'da konser verdi
Bursa Nilüfer Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi'ni konuk etti.
Mor ve Ötesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa'da konser verdi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Acıbadem Kavşağı'nda gerçekleşen konsere Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Genç yaştaki müzikseverler grubun söylediği şarkılara eşlik ederek eğlendi.
Gecede grup "Bir Derdim Var", "Cambaz" ve "Sevda Çiçeği" gibi şarkıları Bursalı hayranlarıyla birlikte söyledi. Gecenin sonunda Bursalı müzikseverler grubun performansını coşkuyla alkışladı.
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