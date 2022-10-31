Mor ve Ötesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa'da konser verdi

Bursa Nilüfer Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Mor ve Ötesi'ni konuk etti.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 09:15
Mor ve Ötesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa'da konser verdi
Abone Ol google-news

Mor ve Ötesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa'da konser verdi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Acıbadem Kavşağı'nda gerçekleşen konsere Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Genç yaştaki müzikseverler grubun söylediği şarkılara eşlik ederek eğlendi.

Gecede grup "Bir Derdim Var", "Cambaz" ve "Sevda Çiçeği" gibi şarkıları Bursalı hayranlarıyla birlikte söyledi. Gecenin sonunda Bursalı müzikseverler grubun performansını coşkuyla alkışladı.


Mor ve Ötesi konser Bursa

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler