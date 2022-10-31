Kırşehir'de Cumhuriyet konserine yoğun ilgi
Kırşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde Aysel Yakupoğlu ve Onur Akın sahne aldı; Kırşehirliler, Cacabey Meydanı’na sığmadı.
29 Ekim 2022 Cumartesi günü Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve saat 18.00’de başlayan Cumhuriyet Bayramı Konseri, Cacabey Meydanı'nda düzenlendi.
Konser öncesi Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu sahne aldı. Daha sonra Aysel Yakupoğlu, sevilen eserleri ile Kırşehir yöresine ait türküleri okudu. Aysel Yakupoğlu’na günün anısına plaketini, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz takdim etti.
Aysel Yakupoğlu konserinin ardından sanatçı Onur Akın da sahne alarak sevilen eserlerini seslendirdi. Onur Akın, Kırşehirliler'le ikinci kez buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’na teşekkür etti.
Onur Akın’a günün anısına plaketini, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile birlikte takdim eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Cacabey Meydanı yine tarihi günlerinden birimi yaşıyor. Sizlere borcunuz var. Atatürk ilke ve devrimlerini yaşatmak toplumsal görevimiz. Sanatçımız Onur Akın konserinde bu coşkulu kalabalığı görmek bizleri mutlu ediyor. Bayramınız kutlu olsun. 100. yılda da bu coşkuyu hep birlikte yaşatacağız” dedi.
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise “Cumhuriyet bize egemenliği verdi. Bu kazanımları kaybetmemek için bu alanlara sahip çıkıyoruz. Bu ülkeyi hiçbir zaman tek adama bırakmayacağız” diye konuştu.
Cumhuriyet Bayramı konserine yurttaşların yoğun ilgi gösterdikleri gözlendi.
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