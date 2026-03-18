Altın İskender Ödülü Closure’ın

Uluslararası Yarışma’da 12 bin euro’luk büyük ödül Altın İskender’i Michal Marzak’ın yönettiği Polonya-Fransa ortak yapımı Closure aldı. Beş bin avroluk Gümüş İskender Jüri Özel Ödülü’nü seçici kurul Janay Boulos ile Abd Alkader Habak’ın ortaklaşa yönettiği Birds of War (Birleşik Krallik-Suriye-Lübnan) adlı belgesele verdi.

Özel Mansiyon Ödülü, Jukka Karkkainen ‘in The Beauty of Errors (Finlandiya-Norveç-İsveç) ile Yulia Lokshina’nın Around Paradise (Almanya) filmleri arasında paylaştırıldı.

Newcomers (Yeni Gelenler) Yarışma Bölümü:

Newcomers ödülleri belgesel festivalinin kurucusu Dimitri Eipides adına verildi. Altın İskender ‘Dimitri Eipides’ ödülü (10 bin avro) Mary Bouli’nin gerçekleştirdiği At No Cost’a (Yunanistan) verildi. Gümüş İskender Ödülü Chuwa Liang’ın Replica (Avustralya-Fransa-Çin) belgeselinin (4 bin avro) oldu.

Film Forward Yarışma Bölümü:

Altın İskender Ödülü’nü (6 bin avro) Christiana Cheiranagnostaki’in yönettiği Dear Future( (Yunanistan-İsviçre) aldı. Gümüş İskender Ödülü (3 bin avro Carlos Mora Fuentes ile Anna Berkhof’un ortaklaşa yönettikleri Level (İspanya) adlı belgesele verildi.

Immersive: All Around Cinema Ödülü:

İkibin avro tutarındaki Immersive Altın İskender Ödülü’nü Domenico Singha Pedroli’nin Another Place’i (Fransa-Tayland) aldı.

Podcast Ödülleri:

İkibin avro tutarındaki en iyi Podcast Ödülü Nikos Theodosiou’nun gerçekleştirdiği The Last Projectionist’in oldu. Yorgia Karidi ile Miss BwO’nun birlikte çektikleri Lightly My Beautiful’a Özel Mansiyon verildi.

Louis Lumière Okulu ile Yunan Fransız Enstitüsü Ödülü:

Louis Lumière Okulu ile Yunanistan Fransız Enstitüsü’nün işbirliğiyle eğitim bursu verildi. Bu bursu December Headlines adlı podcast çalışmasıyla Panagiota Vagiou aldı.

Mermaid Ödülü:

Mermaid Ödülü’ünü Barbara Forever (ABD) belgeseliyle Brydie O’Connor aldı.

Rati Tsiteladze’nin A Song Without Home (Gürcistan-ABD-Danimarka) belgeseli Özel Mansiyon ile ödüllendirildi.

Alpha Bank Ödülü:

Alpha Bank Ödülü (3 bin avro) Vasilis Barachanos’un yönettiği Echoes of Beneath (Yunanistan )adlı belgeseline verildi.

Sinemada İnsan Hakları Ödülü:

Janay Boulos ile Abd Alkader Habak’ın birlikte yönettikleri Birds of War (5 bin avro) en iyi film seçildi.

Yorgos Iliopoulos’un Exile(s), Tales From an Island (Yunanistan-Fransa) ile Yulia Lokshina’nın Around Paradise’ı Özel Mansiyon’la ödüllendirildi.

Yunan Televizyon Şirketi (ERT) Ödülü:

Yorgos Iliopoulos’un Exile(s), Tales From an Island en iyi belgesel (2 bin avro) seçildi.

Yunan Film ve Odyovizüel Merkezi (EKKOMED) Ödülleri:

Olia Verriopoulou’nun yönettiği Stories of a Lie (Yunanistan-Fransa) belgeseli 3 bin euro tutarındaki ödülü aldı.

Yunan Parlamentosu İnsan Hakları Ödülü:

Uluslararası Yarışma Bölümü’nde yer alan, Rafa Moles ile Pepe Andreu’nün ortaklaşa çektiği La Pieta (İspanya-İzlanda-Litvanya) en iyi yabancı belgesel ödülünü kazandı.

Uluslararası Af Örgütü Ödülü:

Paula Cury’nin Scarlet Girls’ü (Dominik Cumhuriyeti-Meksika-Almanya) en iyi belgesel seçildi.

“Kent Öyküleri" Selanik Belediyesi Ödülü:

Uluslararası Yarışma Bölümü’neki Lucas Paleocrassas’ın Bugboy’u (Yunanistan-Danimarka-Fransa) 5 bin avro tutarındaki ödülü kazandı.

Uluslararası Film Eleştirmenleri Ödülleri:

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu Fipresci, Janay Boulos’la Abd Alkader Habak’ın Birds of War’ını en iyi uluslararası belgesel, Yorgos Iliopoulos’un Exile(s), Tales From an Island’ı en iyi ulusal belgesel seçti.

Yunan Sinema Eleştirmenleri Birliği Ödülü:

Yunan Sinema Eleştirmenleri, Lucas Paleocrassas’ın Bugboy’unu en iyi ulusal belgesel (Yunanistan ) seçti .

Sinema ve TV’de Çalışan Kadınlar Ödülü:

Sinema-TV’de Çalışan Kadınlar jürisi, Janay Boulos ile Abd Alkader Hadak’ın Birds of War belgeselini ödüllendirdi.

Doğal Yaşamı Koruma Ödülü:

Sara Dosa’nın yönettiği Time and Water (ABD-İzlanda) en iyi belgesel seçildi.

Gençlik Jürisi Ödülleri:

Aristotelous Üniversitesi Film Bölümü öğrencilerinden oluşan Gençlik jürisi, Marianna Economou’nun Where Shadows Rest (Yunanistan-Kanada) adlı belgeselini en iyi ulusal belgesel seçti. Gençlik jürisi Özel üri Ödülü’nü Stelios Kouloglou’nun Born Twice’ına (Yunanistan) verdi.

Fischer İzleyici Ödülleri:

Ünlü belgeselci Peter Wintonick adına verilen süresi 50 dakikayı geçen Uluslarası İzleyici Ödülü’nü Poh Si Teng’in American Doctor (ABD-Malezya Katar-Danimarka-Filistin) adlı belgeseli aldı.

Ulusal kategoride süresi 50 dakikadan az en iyi ulusal belgesel ödülü Theodore Selekos’un Square of the Unseen‘in (Yunanistan) oldu.

Süresi 50 dakikadan fazla Ulusal İzleyici Ödülü Vasilis Barachnos’un Echoes of Beneath’in oldu. Süresi 50 dakikadan fazla Uluslararası İzleyici Ödülü’nü Tony Jones’un Sentient’i (Avustralya) kazandı.