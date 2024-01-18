Altın Palmiye Ödüllü ‘Bir Düşüşün Anatomisi’ AKM'de

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:35

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:35

Cannes Film Festivali'nin de en prestijli ödülü Altın Palmiye’yi alan Fransa yapımı dram filmi ‘Anatomie d'une chute’ (Bir Düşüşün Anatomisi), AKM Yeşilçam Sineması'nda gösterilecek. Yönetmen Justine Triet’in kamera arkasındaki yeteneği ve oyuncu kadrosunun başarılı performansıyla dikkat çeken film, izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sunuyor. 18-30 Ocak tarihleri arasında AKM Yeşilçam Sinemasında gösterimde olacak filmin Fransız yönetmeni Triet, Altın Palmiye ödülünü kazanan üçüncü kadın yönetmen oldu.

‘Bir Düşüşün Anatomisi', daha önce 'Toni Erdmann' filmiyle hafızalara kazınan Alman aktris Sandra Hüller'in beyaz perdede devleştiği, unutulmaz bir 'modern klasik' olmayı başarıyor.





FİLMİN KONUSU NEDİR?

Film, annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki görme engelli oğulları Daniel bir yıldır dağlarda her şeyden uzak bir yaşam sürer. Bir gün Samuel, evlerinin önünde ölü bulunur ve bu şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılır. Sandra, şüpheleri olmasına rağmen kısa süre sonra suçlanır; intihar mı, cinayet mi? Bir yıl sonra Daniel, annesi aleyhine açılan ve çiftin kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrıldığı mahkeme duruşmasına katılır.





AKM Gösterimi Seans Saatleri :

18 Ocak 2024 - 20.00

22 Ocak 2024-18.15

24 Ocak 2024-18.15

26 Ocak 2024-18.15

28 Ocak 2024-18.15

30 Ocak 2024 -18.15