Altın Portakal'da yarışacak belgesel ve kısa film ile jüriler belirlendi

09 Eylül 2022 Cuma, 02:00

Ulusal Belgesel Film Yarışması’na seçilen 10 film şunlar: Mümin Barış’ın “23 Sentlik Asker”; Somnur Vardar’ın “Boşlukta”, Ekin İlkbağ ve İdil Akkuş’un birlikte yönettikleri “Düet”, Pınar Fontini’nin “Filmin Adı Ne?”, Murat Erün’ün “Hatice”, Mert Erez’in “Iska”, Metin Dağ’ın “Kaf Kaf”, Berna Gençalp’in “Kim Mihri”, Hazar Uyar’ın “Plaza Köylüleri” ve Behçet Güleryüz’ün “Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı”.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda seçilen 12 film ise şöyle oldu: Yılmaz Özdil’in “Aforoz”, Barış Kefeli ve Nükhet Taneri’nin birlikte yönettikleri “Ben Tek Siz Hepiniz”, Kasım Ördek’in “Birlikte, Yalnız”, Yağmur Mısırlıoğlu’nun “Bugün Değil”, Özgürcan Uzunyaşa’nın “Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada”, Esme Madra’nın “Fırtına”, Benhür Bolhava’nın “Koyun”, Emre Birişmen’in “Kule”, Turan Haste’nin “Rutubet”, Charles Emir Richards’ın “Suriyeli Kozmonot”, Deniz Telek’in “Suyu Bulandıran Kız” ile R. Hakan Arslan ve Kerem Yükseloğlu’nun yönettikleri “Tek Yön”.