Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında hazırlanan sinema tırları, Gazipaşa ve Akseki ilçelerinde ilk film gösterimlerini gerçekleştirdi.

AA
20 Eylül 2022 Salı, 15:53
Altın Portakal Sinema Tırları ücretsiz sinema gösterimine başladı
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Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1-8 Ekim'de düzenlenecek festivalin hazırlıklarına devam ediliyor. Sinema heyecanını ilçelere taşımak için yolculuğuna başlayan tırlar, ilk olarak Akseki ve Gazipaşa ilçelerinde ücretsiz film gösterimleri yaptı.

Akseki Kaymakamlığı önünde, "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" çocuk filmi ile "Aykut Enişte 2" filmi izleyiciyle buluşturuldu. Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda da katılımcılar, açık havada sinema keyfi yaşadı. Tırda, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filmini izleyen çocuklar, gösterimden mutlu bir şekilde ayrıldı.

Sinema tırları, 9 Ekim'e kadar Gündoğmuş, İbradı, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Muratpaşa, Kaş, Konyaaltı, Kumluca, Döşemealtı, Korkuteli, Elmalı, Demre, Finike, Kemer ve Kepez ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak.


Altın Portakal Film Festivali Antalya

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