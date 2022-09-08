Altın Portakal'da yarışacak belgesel ve kısa metraj filmlerle jürileri açıklandı

08 Eylül 2022 Perşembe, 10:42

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim'de düzenlenecek festival için hazırlıklar devam ediyor. Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul, festival kapsamında Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film yarışmalarında yer alacak eserleri belirledi.

Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması'na, 52 başvuru arasından 10 yapım seçildi.

Mümin Barış'ın yönettiği "23 Sentlik Asker", Somnur Vardar'ın yönettiği "Boşlukta", Ekin İlkbağ ve İdil Akkuş'un birlikte yönettikleri "Düet", Pınar Fontini'nin yönettiği "Filmin Adı Ne?", Murat Erün'ün yönettiği "Hatice", Mert Erez'in yönettiği "Iska", Metin Dağ'ın yönettiği "KAF KAF", Berna Gençalp'in yönettiği "Kim Mihri", Hazar Uyar'ın yönettiği "Plaza Köylüleri" ve Behçet Güleryüz'ün yönetmenliğini yaptığı "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı" bu yıl Altın Portakal için yarışacak.

Yarışmanın jürisi ise yönetmen-senarist Ceylan Özgün Özçelik, belgesel yönetmeni Elif Ergezen ve yönetmen Hilmi Etikan'dan oluştu.

Altın Portakal'da, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda gelen 167 başvuru arasından 12 film seçildi.

Yılmaz Özdil'in yönettiği "Aforoz", Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'nin birlikte yönettikleri "Ben Tek Siz Hepiniz", Kasım Ördek'in yönettiği "Birlikte, Yalnız", Yağmur Mısırlıoğlu'nun yönettiği "Bugün Değil", Özgürcan Uzunyaşa'nın yönettiği "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada", Esme Madra'nın yönettiği "Fırtına", Benhür Bolhava'nın yönettiği "Koyun", Emre Birişmen'in yönettiği "Kule", Turan Haste'nin yönettiği "Rutubet", Charles Emir Richards'ın yönettiği "Suriyeli Kozmonot", Deniz Telek'in yönettiği "Suyu Bulandıran Kız" ile R. Hakan Arslan ve Kerem Yükseloğlu'nun yönettikleri "Tek Yön", Altın Portakal'da yarışacak.

Filmleri, oyuncu Ezgi Mola, sinema yazarı-senarist-yönetmen Melikşah Altuntaş ve yönetmen- senarist Nazlı Elif Durlu'dan oluşan jüri değerlendirecek.