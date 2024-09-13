Altın Portakal’ın Uluslararası Uzun Metraj Yarışma jürileri belli oldu

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:16

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:16

Yönetmen ve görüntü yönetmeni Mahmoud Kalari’nın jüri başkanlığını üstlendiği Uluslararası Yarışma jürisinde; sinema eleştirmeni Selin Gürel, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın, senarist Ludovica Rampoldi ve yönetmen Ayşe Polat yer alıyor.

Jüri başkanlığını, İran sinemasının uluslararası alanda tanınan yönetmeni ve görüntü yönetmeni Mahmoud Kalari’nin üstlendiği Uluslararası Uzun Metraj Yarışma jürisinde bu yıl; ODTÜ Sosyoloji bölümünden mezun olan ve 20 yılı aşkın süredir sinema eleştirmenliği yapan, Sinema Yazarları Derneği’ne (SİYAD) ve Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu’na (FIPRESCI) üyesi sinema eleştirmeni Selin Gürel, "Gemide", "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" ve “Anlat İstanbul” isimli kült filmlerdeki çalışmalarıyla tanınan, hem ulusal hem de uluslararası festivallerde kazandığı ödüllerle Türkiye’nin önde gelen görüntü yönetmenlerinden Mehmet Aksın, "The Traitor" filmiyle David di Donatello En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanarak büyük bir başarı elden İtalyan senarist Ludovica Rampoldi ve 2004 yılında Locarno Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan “En Garde” filmiyle büyük bir çıkış yapan ve son filmi "Kör Noktada" ile Berlin Film Festivali’nde yarışıp, Türkiye’de birçok festivallerden En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödüllerini kazanan yönetmen Ayşe Polat yer alıyor.