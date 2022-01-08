Altyazı’nın 2021 yıllığı çıktı
Altyazı’nın 2021 yıllığı, geçen yılın öne çıkan yapımlarını, sinema ve televizyon gündemini çeşitli başlıklar altında inceliyor.
Altyazı sinema dergisinin arşivlik bir yayın olması amacıyla hazırladığı “2021 Yıllığı”, geçen yılın öne çıkan yapımlarını, sinema ve televizyon gündemini çeşitli başlıklar altında inceleyen bir özel sayı. Editörlüğünü Ayça Çiftçi ve Ali Deniz Şensöz’ün üstlendiği, Bir Film işbirliğiyle hazırlanan 192 sayfalık bu sayıya 36 yazar katkıda bulundu.
2021’den hafızalarda kalacak filmlere ve dizilere odaklanan yazılarla, sektörden haberlerle, yılın film müzikleri, haberleri ve istatistikleriyle “Altyazı’nın 2021 Yıllığı”, geçen yılın sinema ve televizyon gündemine kapsamlı bir bakış atıyor. Yıllığı bayilerden, kitapçılardan ve www.altyazi.net/dukkan üzerinden satın almak mümkün.
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