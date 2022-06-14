Amasya'da operasyonda 347 tarihi eser ele geçirildi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 347 adet tarihi eser ele geçirildi.
Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ilçesinde bir kişide tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheliye ait evde yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1 heykel, 1 mühür, 3 ok ucu, 4 yüzük ile 47 çeşitli şekillerde obje ve 291 sikke olmak üzere toplam 347 parça eser bulundu.
Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Amasya
Müzesine teslim edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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