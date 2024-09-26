Amazon'dan 'Robocop' dizisi geliyor

Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:05

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:05

Amazon'un geliştirme aşamasında olan "Robocop" dizisi büyük adımlar atmaya devam ediyor. Variety'nin haberine göre, dizinin showrunner ve başyazarı olarak Peter Ocko projeye dahil oldu. Ayrıca, ünlü yapımcı James Wan da yürütücü yapımcılığı üstlenecek.

Dizinin resmi özeti şu şekilde: "Dev bir teknoloji şirketi, artan suç oranlarıyla mücadele etmek için yerel polis departmanıyla iş birliği yaparak teknolojik olarak gelişmiş bir infazcı, yani yarı insan yarı makine olan bir polis memuru yaratır."

"Robocop" serisi 1987 yılında Peter Weller'ın yarı insan yarı makine polisi canlandırdığı ilk filmle başlamıştı. 1990 yılında devam filminde yeniden rol alan Weller, 1993'te Robert Burke'e rolü devretti. Serinin 2014'te yapılan yeniden çevriminde başrolü Joel Kinnaman oynamıştı. Ayrıca, animasyon diziler, canlı aksiyon şovları, video oyunları ve çizgi romanlar gibi birçok “Robocop” yan ürünü de yaratıldı.