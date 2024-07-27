RTÜK yasaklamıştı: Amazon'dan 'Sosis Partisi' kararı

RTÜK, Prime'de +18 ibaresiyle listelenen 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon filmini, toplumsal değerlere ve ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle katalogdan çıkarma kararı vermişti. Dizi, 2'nci sezon onayını aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2024 - 19:47
RTÜK yasaklamıştı: Amazon'dan 'Sosis Partisi' kararı
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Sosis Partisi: Gıdatopya animasyon dizisi hakkında RTÜK şu kararı vermişti:

'Yapılan müzakereler sonucunda 'prime video' logolu ve 'Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan 'Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz.' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.'

2'NCİ SEZON ONAYINI ALDI

Dizinin yapımcıları Seth Rogen ve Evan Goldberg, dizinin ikinci sezon onayını aldığını duyurdu.


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