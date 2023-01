Amazon’un ilk orijinal Türk filmi: Rüyanda Görürsün

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 15:42

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 15:42

Amazon’un dijital yayın platformu Prime Video, ilk yerli Amazon Original filmi “Rüyanda Görürsün”ün fragmanını yayımladı. Başrollerini müzisyen ve oyuncu Murat Boz ile oyuncu Burcu Özberk’in paylaştığı filmi Prime üyeleri 3 Şubat’tan itibaren izleyebilecek.

FİLMİN KONUSU

Tüm aşklar tanışmakla başlayıp kavuşmakla veya ayrılmakla biterken Engin (Murat Boz) ve Pelin'in (Burcu Özberk) hikâyesi kavuşmakla başlıyor. Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin'i bir rüyada buluşturuyor. Güce, başarıya ve lüks yaşama değer veren iş insanı Engin, hayatta her istediğini elde ederken orta sınıf bir ailenin kızı olan naif, hayalperest ve güçlü Pelin onu olduğu gibi kabul edecek beyaz atlı prensini beklemesi gerektiğine inanıyor. İkilinin yolları bir partide kesişiyor ve ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada buluyorlar. Önceleri birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin bu kabustan uyanmak için türlü yollar denerken, yaşadıklarının etkisiyle giderek birbirine bağlanıyor. Tam kabusları aile oldukları ve sonsuza dek sürmesini istedikleri bir rüyaya dönüşecekken eski hayatlarında, birbirlerinden uzak iki aşık olarak uyanıyorlar. Artık aşklarını rüya gibi bir hikayeye dönüştürme yolunda kaderleri kendi ellerinde.

TÜM DÜNYADA YAYINDA

Yapımcılığını No4 Yapım’ın üstlendiği, Umut Açıkalın, Ferhat Ergün ve Serhat Solmaz’ın kaleminden, Rüyanda Görürsün, Prime Video’da, global Amazon Originals içerikleri; The Lord of the Rings: The Rings of Power, The Boys, The Wheel of Time, Reacher, The Tomorrow War, The Marvelous Mrs. Maisel ve Türk yapımı filmler Bergen ve Dayı’nın yer aldığı binlerce içeriğin arasına katılacak.

Prime üyeleri Rüyanda Görürsün’ü her zaman ve her yerde online olarak ve Prime Video uygulaması üzerinden akıllı TV, mobil cihaz ve Apple TV’de izleyebilecek. Yerli içeriklerin devamının geleceği platformda binlerce dizi ve filme izleyiciler 30 günlük deneme süresinin ardından 7,90 TL ücret ödeyerek ulaşabiliyor.