'İstanbul İçin Son Çağrı' zirveye oturdu: İşte Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 film...
Popüler dijital yayın platformu Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 film listesini yayımladı. Yıllar sonra Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’u bir araya getiren İstanbul İçin Son Çağrı filmi listenin birinci sırasında yer aldı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında ilk
sırada yer alan Netflix, 2020 yılından beri çeşitli izlenme listeleriyle
karşımıza çıkıyor. Şirket, kimi zaman en çok izlenen yapımları, kimi zaman da
gişe rekorları kıran özel dizi ve filmleri paylaşıyor.
Platform, bu doğrultuda haftalık, aylık, yıllık ve tüm
zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı paylaşımlarda bulunuyor.
Netflix, şimdi de son haftanın en çok izlenenlerini paylaştı.
İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI ZİRVEDE
Netflix’in paylaştığı verilere göre; başrollerini Beren Saat
ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filmi, İngilizce
Olmayan Filmler kategorisinde zirveye yerleşti.
İşte 20 – 26 Kasım haftasında Netflix Türkiye’de en çok
izlenen filmler…
- Last Call for Istanbul
- Believer 2
- All-Time High
- Crime Diaries: The Celebrity Stylist
- Sukhee
- Ilary Blasi: The One and Only
- Wingwomen
- Jawan: Extended Cut
- Elena Knows
- The Queenstown Kings
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