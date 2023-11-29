'İstanbul İçin Son Çağrı' zirveye oturdu: İşte Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 film...

Yayınlanma: 29.11.2023 - 14:28

Güncelleme: 29.11.2023 - 14:29

Dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında ilk sırada yer alan Netflix, 2020 yılından beri çeşitli izlenme listeleriyle karşımıza çıkıyor. Şirket, kimi zaman en çok izlenen yapımları, kimi zaman da gişe rekorları kıran özel dizi ve filmleri paylaşıyor.

Platform, bu doğrultuda haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı paylaşımlarda bulunuyor. Netflix, şimdi de son haftanın en çok izlenenlerini paylaştı.

İSTANBUL İÇİN SON ÇAĞRI ZİRVEDE

Netflix’in paylaştığı verilere göre; başrollerini Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un paylaştığı ‘İstanbul İçin Son Çağrı’ filmi, İngilizce Olmayan Filmler kategorisinde zirveye yerleşti.

İşte 20 – 26 Kasım haftasında Netflix Türkiye’de en çok izlenen filmler…