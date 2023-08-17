Amerikan Horror Story 12. sezonu ne zaman yayımlanacak?
American Horror Story'nin "Delicate" adlı yeni sezonunun çıkış tarihi belli oldu. Dizinin tutkunları yeni sezonun ne zaman ve nerede paylaşılacağını merak ediyor. Peki, Amrikan Horror Story 12. sezonu ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
FX'in uzun soluklu dizilerinden biri olan Amrikan Horror Story'nin ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni sezonunda Kim Kardashian'ı da göreceğimiz Amrikan Horror Story'de ayrıca Emma Roberts ve Cara Delevingne de yer alıyor.
Danielle Valentine'ın "Delicate Condition" adlı romanından uyarlanan dizinin yeni sezonunun ismi "Delicate" oldu. Bu durum Amerikan Horror Story için bir ilk. 12 sezonluk dizide daha önce bir kitaptan uyarlama durumu olmamıştı.
AMERIKAN HORROR STORY NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Amerikan Horror Story'nin 12. sezonundan ilk bölüm 20 Eylül tarihinde dizinin tutkunları ile paylaşılacak.
AMERIKAN HORROR STORY YENİ SEZONUNDA YER ALACAK İSİMLER
12. sezonda Michaela Jaé Rodriguez, Matt Czuchry, Annabelle Dexter-Jones, Julie White, Odessa A’zion ve Debra Monk gibi isimler rol alacak.
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