"John Wick" dizisi The Continental'dan yeni bir fragman geldi
John Wick evreninde geçecek olan Prime Video yapımı The Continental'dan yeni bir fargman yayımlandı. Peki, The Continental ne zaman, nerede yayımlanacak? The Continental dizisinin konusu ne oyuncuları kim?
Üç bölümden oluşacak The Continental; Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin bir yan ürünü. Prime Video geçtiğimiz haftalarda The Continental dizisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yönetmen ve yönetici prodüktör Albert Hughes, oyuncu kadrosunu şu sözlerle anlattı: “Hayranlar The Continental dizisini çok sevecek çünkü John Wick filmleri gibi benzersiz, renkli, cesur ve hızlı olan The Continental da izleyicileri çılgın ve eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak, üstelik içinde yaşadığımız dünya nedeniyle sıradan filmlerde bulamayacağınız birbirinden farklı birçok karaktere sahip.”
THE CONTINENTAL DİZİSİNİN KONUSU NE?
Continental, yeraltı suç dünyasının üyeleri için tarafsız bir bölge işlevi gören, dünyanın her yerinde bulunan bir oteller zinciridir. Pek çok tetikçi ve kötü şöhretli katil tarafından sık sık ziyaret edilirler.
THE CONTINENTAL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Colin Woodell - Genç Winston Scott
Mel Gibson - Cormac
Ray McKinnon - Jenkins
Keanu Reeves
Ben Robson - Frankie
Mishel Prada - KD
Hubert Point-Du Jour - Miles
Peter Greene - Genç Charlie
Jeremy Bobb - Mayhew
Kate Nhung - Yen
Adam Shapiro - Lemmy
Katie McGrath - The Adjudicator
Mark Musashi - Hansel
Lance Reddick - Charon
Ayomide Adegun - Charon
Marina Mazepa - Gretel
Jessica Allain - Lou
THE CONTINENTAL DİZİSİ NE ZAMAN, NEREDE YAYIMLANACAK?
The Continental, 3 bölüm olarak Peacock’ta yayımlanacak. Dizinin ilk bölümü 22 Eylül, ikincisi 29 Eylül, üçüncüsü ise 6 Ekim’de çıkacak.
THE CONTINENTAL DİZİSİNDEN FRAGMAN YAYIMLANDI MI?
The Continental dizisinden 3 dakikalık bir fragman 9 Ağustos tarihinde Peacock YouTube kanalı üzerinden John Wick hayranları ile paylaşıldı.
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