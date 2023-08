"John Wick" dizisi The Continental'dan yeni bir fragman geldi

Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:31

Güncelleme: 14.08.2023 - 11:31

Üç bölümden oluşacak The Continental; Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı John Wick serisinin bir yan ürünü. Prime Video geçtiğimiz haftalarda The Continental dizisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yönetmen ve yönetici prodüktör Albert Hughes, oyuncu kadrosunu şu sözlerle anlattı: “Hayranlar The Continental dizisini çok sevecek çünkü John Wick filmleri gibi benzersiz, renkli, cesur ve hızlı olan The Continental da izleyicileri çılgın ve eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak, üstelik içinde yaşadığımız dünya nedeniyle sıradan filmlerde bulamayacağınız birbirinden farklı birçok karaktere sahip.”

THE CONTINENTAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Continental, yeraltı suç dünyasının üyeleri için tarafsız bir bölge işlevi gören, dünyanın her yerinde bulunan bir oteller zinciridir. Pek çok tetikçi ve kötü şöhretli katil tarafından sık sık ziyaret edilirler.

THE CONTINENTAL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Colin Woodell - Genç Winston Scott

Mel Gibson - Cormac

Ray McKinnon - Jenkins

Keanu Reeves

Ben Robson - Frankie

Mishel Prada - KD

Hubert Point-Du Jour - Miles

Peter Greene - Genç Charlie

Jeremy Bobb - Mayhew

Kate Nhung - Yen

Adam Shapiro - Lemmy

Katie McGrath - The Adjudicator

Mark Musashi - Hansel

Lance Reddick - Charon

Ayomide Adegun - Charon

Marina Mazepa - Gretel

Jessica Allain - Lou

THE CONTINENTAL DİZİSİ NE ZAMAN, NEREDE YAYIMLANACAK?

The Continental, 3 bölüm olarak Peacock’ta yayımlanacak. Dizinin ilk bölümü 22 Eylül, ikincisi 29 Eylül, üçüncüsü ise 6 Ekim’de çıkacak.

THE CONTINENTAL DİZİSİNDEN FRAGMAN YAYIMLANDI MI?

The Continental dizisinden 3 dakikalık bir fragman 9 Ağustos tarihinde Peacock YouTube kanalı üzerinden John Wick hayranları ile paylaşıldı.