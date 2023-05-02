Amy Winehouse'un hayat hikayesi 7 Mayıs'ta Kadıköy'de

Güney Kore Daejeon Uluslararası Tiyatro Festivali'ne hazırlanan Amy Winehouse, Pazar günü Kadıköy seyircisi ile buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 12:20
Amy Winehouse'un hayat hikayesi 7 Mayıs'ta Kadıköy'de
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Amy Winehouse’un hayat öyküsünün ele alındığı tiyatro gösterisinde modern dans ile tiyatro harmanlanacak. Oyun, sanatçının yakın çevresinin duyarsızlığı ve anlayışsızlığı sonucunda onu ölüme götüren olaylar zincirini ele alıyor. 

“BEN YALNIZCA KENDİMİN AMY’Sİ OLAMADIM”

Kosta Kortidis’in yazdığı metin, Kemal Başar rejisiyle sahneye uyarlandı. Koreografisini Dilara Çakmak’ın yaptığı eserde Amy Winehouse rolündeki Cansu Tekoluk’a Kaan Erkam, Zeynep Yaylıcıoğlu ve Savaş Alp Başar eşlik ediyor. 


Amy Winehouse Tiyatro modern dans

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